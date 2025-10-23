Le géant du e-commerce Amazon lève le voile sur ses dernières avancées en matière de technologies opérationnelles et met en avant deux systèmes pour ses entrepôts.

Blue Jay est un système robotique complexe capable de coordonner plusieurs bras pour effectuer simultanément des tâches de prélèvement, de rangement et de consolidation. Project Eluna est une intelligence artificielle agentique, conçue pour assister les responsables d'entrepôt en analysant des données, afin d'anticiper les goulots d'étranglement et recommander des actions.

Alléger le travail répétitif et accélérer la livraison

Blue Jay est décrit comme un système regroupant ce qui nécessitait auparavant trois postes robotiques distincts en un seul espace de travail rationalisé. Composé de multiples bras robotisés suspendus, il utilise des ventouses pour manipuler environ 75 % des types d'articles stockés par Amazon.

Actuellement en test dans un entrepôt de Caroline du Sud aux États-Unis, son développement a été particulièrement rapide, passant du concept à la production en un peu plus d'un an grâce à l'utilisation d'IA et de jumeaux numériques.

Tye Brady d'Amazon Robotics souligne que l'objectif est de " rendre la technologie aussi pratique et puissante que possible, afin que le travail devienne plus sûr, plus intelligent et plus gratifiant ".

Une IA agentique pour des décisions et anticiper

L'intelligence artificielle est au cœur de ces innovations. Project Eluna fonctionne comme un " coéquipier supplémentaire " pour les managers. Ce système d'IA agentique est capable de raisonner de manière autonome face à des situations opérationnelles complexes.

En analysant les données historiques et en temps réel, il peut anticiper les problèmes et suggérer des solutions, comme réaffecter des équipes pour éviter un blocage.

Le but affiché est de réduire la charge cognitive des opérateurs et de leur permettre de passer " moins de temps à éteindre des incendies et plus de temps à anticiper ".

Un impact sur les employés humains

Amazon insiste sur le fait que ces innovations sont conçues pour travailler aux côtés des employés et non pour les remplacer. La communication officielle met en avant la réduction des tâches répétitives et l'amélioration de l'ergonomie.

Cependant, un récent rapport du New York Times, basé sur des documents internes, suggère que l'automatisation à marche forcée pourrait permettre à Amazon d'éviter l'embauche de plus de 160 000 personnes d'ici 2027 aux États-Unis.

Bien qu'Amazon qualifie ces documents d'incomplets et trompeurs, l'enjeu de l'impact de l'automatisation sur sa main-d'œuvre reste central.