Le milliardaire Elon Musk fait rêver depuis plusieurs années avec son projet de colonisation de la planète Mars à l'aide de sa fusée spatiale Starship dont il faudra envoyer des centaines d'exemplaires pour acheminer matériel et colons d'une future base martienne.

C'est cependant le concurrent Blue Origin qui a été choisi par la NASA pour porter deux sondes scientifiques jusqu'à la planète rouge à l'aide de son lanceur lourd New Glenn dont ce sera le tir inaugural.

Si tout se déroule comme prévu, le lanceur New Glenn embarquera les deux sondes de la mission ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) construites par Rocket Lab et chargées de réaliser des mesures de l'atmosphère martienne pour un lancement prévu avant la fin de l'année.

Une première mission déjà complexe

Pour ce tout premier tir du lanceur lourd de Blue Origin, la NASA a joué sur un mix de prudence et d'audace en proposant une mission vers Mars avec une charge utile "sacrifiable", les deux sondes n'étant pas essentielles à la conquête spatiale mais pouvant apporter de précieuses données pour de futures missions.

Ce sera tout de même un premier défi non négligeable pour un lanceur qui n'a jamais décollé. Si tout se déroule comme prévu, les sondes pourraient être déployées dans l'atmosphère martienne à l'automne 2025.

Blue Origin s'est engagée dans une course contre la montre pour tenir les délais sur une fenêtre de lancement initialement calée en août 2024. Cette dernière a finalement été décalée de plusieurs semaines mais, pour rejoindre Mars, elle doit décoller d'ici fin octobre sous peine de voir se refermer la fenêtre d'opportunité et attendre un nouvel alignement dans deux ans.

La date de lancement se précise

Une date ferme pour le lancement a donc émergé ces derniers jours. Le premier tir du lanceur lourd New Glenn visant Mars pourrait donc être tenté à partir du 13 octobre 2024 si tous les préparatifs sont finalisés d'ici là et que la météo le permet.

Un succès constituerait un grand coup d'éclat pour Blue Origin face à SpaceX. Son lanceur New Glenn est conçu pour être réutilisable (jusqu'à plus de 20 fois) et pourrait intéresser, par sa capacité d'emport et sa flexibilité d'usage, les projets de conquête spatiale de la NASA aux côtés du vaisseau Starship.

Comme chez SpaceX, l'étage principal doit pouvoir être récupéré en douceur en se posant sur une barge en mer baptisée Landing Platorm Vessel #1.