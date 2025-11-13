Le deuxième vol de la fusée lourde New Glenn de Blue Origin a de nouveau été cloué au sol. Après un premier report le 9 novembre pour des raisons météorologiques classiques, la tentative du 12 novembre a été annulée à cause d'un facteur bien plus lointain : une météo spatiale extrême.

Une vague de plasma magnétisé, issue d'une éruption solaire majeure, a frappé la Terre, soulevant des inquiétudes pour les opérations satellites.

Un choix de report de la Nasa

C'est la Nasa, cliente du lancement, qui a pris la décision de reporter le tir. La mission, nommée EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), est particulièrement sensible aux perturbations électromagnétiques.

" En raison de l'activité solaire très élevée et de ses effets potentiels sur le vaisseau spatial EscaPADE, la Nasa reporte le lancement jusqu'à ce que les conditions météorologiques spatiales s'améliorent ", a indiqué Blue Origin pour la mission NG-2.

La crainte ne concerne pas la fusée elle-même, mais les systèmes électroniques des deux sondes durant leur phase initiale de vol.

Une tempête solaire plus intense que prévu

Selon un prévisionniste au Space Weather Prediction Center (SWPC) de la NOAA, les premières vagues de l'éjection de masse coronale ont frappé fort et étaient plus fortes que prévu.

La tempête solaire a été classée au niveau G4 (sévère), avec un risque d'atteindre le niveau G5 (extrême). Ironiquement, la mission EscaPADE vise notamment à étudier l'interaction entre le vent solaire et la haute atmosphère de Mars.

Est-il fréquent de reporter un lancement pour cette raison ?

Si les reports pour météo terrestre sont courants, l'activité solaire est un facteur de risque croissant. En 2022, SpaceX a perdu près d'une quarantaine de satellites Starlink après une tempête géomagnétique qui a densifié l'atmosphère terrestre, augmentant la traînée et faisant retomber les satellites.

Bien que le risque ici soit différent, la prudence est de mise. Blue Origin a confirmé qu'une nouvelle fenêtre de lancement est visée pour ce jeudi 13 novembre, entre 19h57 et 21h25 GMT, sous réserve de l'amélioration des conditions.