C'est un succès pour la mission NS-24 de Blue Origin. Sans passagers à bord de la capsule, elle signe le retour opérationnel du lanceur réutilisable New Shepard, après l'échec de septembre 2022 qui avait abouti à sa destruction.

Depuis la base de lancement Launch Site One au Texas, le booster a décollé mardi et a propulsé la capsule suborbitale dans les airs. Après la séparation, la capsule a atteint une altitude de 107 km au-dessus du niveau de la mer.

Un peu plus de 7 minutes après le décollage, le booster a effectué son atterrissage contrôlé non loin de la rampe de lancement. Le temps de vol total de la capsule a été légèrement supérieur à 10 minutes. Elle a atterri grâce à des parachutes.

Le retour de passagers pour bientôt

Dans le cadre de ce vol suborbital, 33 charges utiles scientifiques de l'Agence spatiale américaine, d'universités, d'instituts de recherche et d'entreprises commerciales ont été transportées, avec également 38 000 cartes postales du programme Postcards to Space qui seront renvoyées à leurs créateurs.

" La demande pour les vols de New Shepard continue de croître et nous sommes impatients d'augmenter la fréquence de nos vols en 2024 ", a déclaré Phil Joyce, vice-président de Blue Origin.

Décollage à 25:40 dans la vidéo

Pour le moment et avec son activité de tourisme spatial, Blue Origin a envoyé 31 personnes dans l'espace avec New Shepard et lors de six vols. Une date pour un prochain vol habité avec New Shepard n'a pas été précisée, si ce n'est " bientôt. "