Geekbuying nous propose aujourd'hui trois produits énergétiques en promotion. Ce revendeur d'origine chinoise possède des entrepôts dans toute l'Europe, ce qui nous permet d'obtenir du matériel au prix de la Chine dans un délai de réception européen (souvent sous 2 à 10 jours).

Commençons par la station d'énergie BLUETTI AC200MAX. Bluetti a souhaité booster son best-seller, l'AC200P, avec l'AC200MAX. De l'extérieur, les deux appareils sont similaires, mais en y regardant de plus près, ce dernier sort du lot. Elle peut alimenter 13 appareils en même temps. La puissance de sortie a été revue à la hausse avec 2200 W pour une capacité de 2048 Wh et elle est compatible Bluetooth. L'amélioration la plus intéressante est la possibilité d'augmenter la capacité de la batterie en ajoutant des blocs de batterie supplémentaires (vendus séparément).

Cette station d'énergie BLUETTI AC200MAX est vendue 1299 € au lieu de 1899 € avec le code NNNFRSOLDEACMAX. La livraison est gratuite depuis l'Allemagne, dans un délai de 2 à 4 jours.





Continuons avec la batterie d'extension BLUETTI B300. Cette batterie est équipée en USB et USB-C (100 W) et d'une sortie 12 V / 10 A. Elle affiche une capacité de stockage de 3072 Wh et vous pouvez la combiner avec les stations d'énergie de la même marque (comme l'AC200MAX, par exemple). Il est aussi possible de l'utiliser seule, car elle possède un large panel de connectiques.

Cette batterie d'extension BLUETTI B300 est proposée à 1629 € au lieu de 2099 € avec le code NNNFRSOLDEB300. La livraison est gratuite depuis l'Allemagne, dans un délai de 2 à 4 jours.





Enchainons avec la station d'énergie FOSSiBOT F2400 qui intègre une batterie d'une capacité de 640 Ah permettant d'alimenter en courant vos appareils jusqu'à 2400 W (max). Vous pourrez la recharger en 12 V via un adaptateur voiture, mais aussi en 230 V via le classique chargeur secteur ou encore, plus original et moins cher, via des panneaux solaires, un module de charge MPPT étant installé de base.

Cette station d'énergie FOSSiBOT F2400 est vendue 1149 € au lieu de 1299 € avec le code NNNFRSOLDEF24. La livraison est gratuite depuis l'Europe, dans un délai de 3 à 10 jours.





