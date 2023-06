Introduite en 2020, la station d'énergie BLUETTI AC200P a fait son entrée sur un marché concurrentiel en tant que centrale électrique polyvalente, dotée d'un convertisseur de 2000 W, d'une batterie LiFePO4 de 2000 Wh, de 7 modes de charge et de 17 prises / ports. Cela permet de répondre à vos besoins d'énergie dans quasiment tous les contextes, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Qu'est-ce qui fait la particularité de la BLUETTI AC200P ? Depuis sa sortie, elle est toujours restée au top, et cette batterie XXL a été récompensée par les amateurs d'activités de plein air et les propriétaires pour plusieurs raisons.

Une puissance mobile correcte

Avec une sortie de puissance de 2000 W (avec une surcharge allant jusqu'à 4800 W), l'AC200P offre le parfait équilibre entre mobilité et puissance. Elle est capable d'alimenter tous vos appareils lors de vos activités en plein air, que ce soit en camping, caravanning ou même sur un bateau. Avec cette unité, vous pouvez rester connecté et profiter sans vous soucier de manquer d'électricité.

En cas de coupure de courant, l'AC200P se révèle être également un véritable sauveur en maintenant en marche vos appareils essentiels tels que les outils de travail, les réfrigérateurs et les lumières, vous assurant ainsi une tranquillité d'esprit à tout moment.

Une batterie LiFePO4 à longue durée de vie

La BLUETTI AC200P utilise la dernière technologie de batterie à base de cellules LiFePO4, une variante de batterie plus sûre et plus durable que les classiques batteries lithium-ion car elle affiche 3500 cycles. Respectueuse de l'environnement, sa fabrication ne nécessite pas l'utilisation de métaux lourds tels que le cobalt, le nickel et le manganèse.

Capacité extensible

La station d'énergie est équipée d'une batterie intégrée d'une capacité de 2 000 Wh. Cependant, vous avez la possibilité de connecter des batteries supplémentaires, comme les batteries d'extension B230 ou B300, pour augmenter la capacité respectivement à 4 048 Wh et 5 072 Wh. Utile lors de voyages plus longs, de séjours en camping, en cas de pannes de courant prolongées, ou chaque fois que vous avez besoin de courant supplémentaire.

Charge solaire et charge secteur (AC) rapide

Le BLUETTI AC200P propose plusieurs options de chargement, notamment à travers des panneaux solaires, des prises murales AC, des batteries au plomb, ainsi que la recharge en voiture. Ces possibilités peuvent être utilisées individuellement ou combinées pour diminuer le temps de chargement. Le mieux étant toutefois d'utiliser les panneaux solaires pour une énergie illimitée et gratuite.

La BLUETTI AC200P accepte une puissance d'entrée maximale de 1200 W en utilisant une double entrée AC + solaire, ou 1000 W avec une double entrée AC en utilisant les adaptateurs T500 en option. Vous avez également la possibilité de coupler l'AC200P avec les panneaux solaires pliables BLUETTI PV200 ou PV350 pour obtenir une puissance solaire de jusqu'à 700 W lorsque vous êtes en déplacement.

De plus, avec l'amplificateur de charge D050S, vous pouvez bénéficier d'une puissance de charge solaire supplémentaire de 500 W, ce qui permet d'atteindre une puissance totale de charge photovoltaïque de jusqu'à 1200 W. Ainsi, vous pouvez frôler l'autosuffisante grâce au soleil.

Offres spéciales sur les kits de générateurs solaires

En tant que produit phare de BLUETTI, l'AC200P propose une option intéressante et abordable pour accéder à l'énergie mobile, en particulier à l'énergie solaire. Vous avez la possibilité de choisir un kit de générateur solaire adapté à vos besoins, que ce soit pour une utilisation en tant que batterie de secours ou pour vivre en autonomie hors réseau.

Avec trois panneaux solaires PV200, vous pouvez recharger intégralement votre AC200P en seulement 6 heures tout en bénéficiant d'une puissance solaire de 600 W par temps ensoleillé. Il existe également un kit avec des panneaux PV120 qui vous permet de produire 360 W d'énergie solaire.

Vous pouvez retrouver 3 kits BLUETTI AC200P en promotion sur le site officiel de la marque, à partir de 1499 €.