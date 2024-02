Spécialiste des solutions de stockage d'énergie, la marque BLUETTI introduit sa plus petite station électrique portable avec un modèle AC2A. Le format est compact (250 x 150 x 180 mm) pour un poids de seulement 3,6 kg. Avec sa poignée intégrée, l'AC2A est ainsi facile à transporter.

De la même manière que les autres produits BLUETTI, l'AC2A dispose d'une batterie LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) afin d'assurer une longue durée de vie et un nombre de cycles de charge plus important que les batteries classiques.

La capacité de la batterie est de 204,8 Wh et elle peut encaisser plus de 3 000 cycles de charge en conservant une intégrité de capacité de 80 %. Les possibilités de recharge sont multiples. Sur secteur, avec des panneaux solaires, via l'allume-cigare de voiture et même une batterie au plomb.

Pour 300 W de puissance ou plus

Avec un câble CA de 270 W, l'AC2A peut être rechargée à 80 % en 45 minutes. L'AC2A supporte 200 W d'énergie solaire et une charge complète rapide grâce à un mode Turbo Recharge en 70 minutes (avec panneau solaire BLUETTI PV200).

L'AC2A dispose de deux prises secteur, deux ports USB-A, un port USB-C de 100 W et une prise de courant 12 V pour voiture. Elle offre une puissance nominale de 300 W. Un mode Power Lifting permet toutefois une élévation de puissance à 600 W.

À souligner la présence d'un onduleur. En cas de coupure de courant, une fonction UPS offre un temps de commutation de 20 ms. Par ailleurs, la petite centrale électrique peut être connectée à une batterie d'extension B80 de plus de 800 Wh.

Prix et disponibilité

Le fonctionnement est promis silencieux à moins de 50 dB. L'AC2A est avec un écran LCD pour le suivi et elle peut être contrôlée avec l'application BLUETTI en Bluetooth.

La BLUETTI AC2A est un modèle d'entrée de gamme qui est disponible au petit prix de 229 € sur le site BLUETTI et sur Amazon.