Avec pour slogan « Démarrage Simple, Évolution Intelligente », la station d'énergie Apex 300 de BLUETTI se pose en solution robuste et flexible. Elle peut être envisagée comme une alimentation de secours à domicile et pour une source en énergie portable, les voyages en camping-car, la vie loin d'un réseau électrique et plus encore.

L'Apex 300 se distingue par une puissance de sortie de 3840 W et une capacité de batterie de 2764,8 Wh. Son atout majeur réside dans sa conception modulaire, permettant aux utilisateurs de commencer avec une capacité de base et de la faire évoluer en fonction de leurs besoins.

Grâce à la connexion de 2 à 3 unités en parallèle et l'ajout de jusqu'à 18 packs de batteries (compatibles B300K, B300, B300S), le système peut atteindre une sortie de 11,52 kW et une capacité totale de 58 kWh.

Jusqu'à 17 ans d'utilisation quotidienne

L'Apex 300 intègre des cellules LiFePO₄ de deuxième génération de qualité automobile, validées par 33 tests de sécurité certifiés. Cela assure plus de 6 000 cycles de charge avec 80 % d'intégrité de batterie, ce qui équivaut à une durée de vie allant jusqu'à 17 ans d'utilisation quotidienne.

D'après BLUETTI, l'Apex 300 offre une efficacité énergétique supérieure de 40 %, consommant seulement un tiers de l'énergie des modèles comparables.

En matière de rentabilité et de recharge, l'Apex 300 peut être associée au SolarX 4K, un régulateur de tension photovoltaïque de 4000 W développé par BLUETTI qui vante un retour sur investissement en deux ans. Une station Apex 300 peut être chargée à 100 % en 1,9 heure.

D'autres options de charge rapide comprennent la charge double AC + Solaire (3450 W Max) avec une charge complète en 65 minutes, la charge par générateur (3450 W Max) en 70 minutes, ou encore la charge par alternateur via le Charger 1 (560 W Max) en 5,5 heures.

Apex 300 de BLUETTI sur Indiegogo

En bénéficiant de mises à jour OTA (Over The Air), de nouvelles fonctionnalités au fil du temps pourront être débloquées pour l'Apex 300.

Le prix « Super Early Bird » de l'Apex 300 est à 1199 € au lieu de 2053 € soit - 41% (taxes incluses, livraison non incluse) sur Indiegogo. Un ensemble comprenant l'Apex 300 et le Hub D1 est également disponible pour 1283 € au lieu de 2310 € soit 44% de réduction.