À l'approche de la saison froide et de l'augmentation des factures de chauffage, BLUETTI lance une campagne de promotions pour le Black Friday. Dès maintenant et jusqu'au 1er décembre prochain, il est possible de profiter de réductions allant jusqu'à 73 % sur les stations d'énergie portables et les systèmes de secours domestiques.

Une offre spéciale B500K

Le Black Friday de BLUETTI est marqué par la nouvelle batterie d'extension B500K disponible depuis le 15 novembre. Conçue pour améliorer la capacité de stockage des maisons et des camping-cars, cette batterie de 5120 Wh permet aux utilisateurs d'augmenter leur capacité sans avoir à acheter une installation entièrement nouvelle.

Pour marquer le coup, BLUETTI offre une unité AC300 gratuite aux 450 premiers acheteurs de la B500K. Une fois combinés, l'ensemble AC300+B500K fournit 3 000 W de puissance, suffisant pour alimenter des réfrigérateurs, des chauffages et d'autres appareils ménagers essentiels.

La B500K est compatible avec les stations d'énergie actuelles et futures de BLUETTI, y compris l'AC300, l'Apex 300, l'AC500, l'AC200L et l'AC200MAX, et peut être combinée avec d'autres batteries de la marque. La B500K est proposée à 2199 € (soit 429 € par kWh), elle est conçue pour une installation fixe grâce à des trous pré-percés ou pour une utilisation mobile via le Foldable Trolley 2.

Principales offres sur les stations d'énergie

Elite 200 V2 à 949 € au lieu de 1499 € jusqu'au 1er décembre 2025 : idéale pour les voyages en camping-car et comme secours quotidien, elle dispose d'une batterie de 2 073 Wh et d'un onduleur de 2 600 W. Elle est 40 % plus petite que l'AC200P et se recharge à 80 % en 50 minutes. Sa batterie LiFePO₄ offre plus de 6 000 cycles de vie et fonctionne à moins de 16 dB.

Elite 100 V2 à 499 € au lieu de 848 € jusqu'au 01/12/2025 : pensée pour le camping et les voyages, cette unité de 11,5 kg est 35 % plus petite et 30 % plus légère que son prédécesseur, l'AC180. Elle offre 1 800 W de puissance, 1 024 Wh de capacité et 9 prises. Sa charge solaire de 1 000 W peut la remplir en 70 minutes. Elle bénéficie de 4 000 cycles de charge et d'un UPS (alimentation sans interruption) de 10 ms.

Apex 300 à 1699 € au lieu de 2399 € : extrêmement flexible pour le secours domestique ou la vie hors réseau, elle débute à 2 764,8 Wh et 3 840 W, mais peut être étendue jusqu'à 54 kWh et 11,52 kW. Son mode Time of Use permet de stocker l'électricité pendant les heures creuses. Elle se charge de 0 à 100 % sur prise murale en 65 minutes.

Elite 30 V2 à 199 € au lieu de 269 € : station d'entrée de gamme de 4,3 kg, elle offre 288 Wh de capacité et une sortie de 600 W, idéale pour les consoles de jeu ou les mini-réfrigérateurs. Elle dispose d'une fonction UPS de 10 ms et de huit méthodes de charge.

En plus de ces offres, l'événement Black Friday de BLUETTI inclut des ventes flash, des avantages exclusifs, des BLUETTI Bucks triplés et une roue de la chance. Les acheteurs peuvent également utiliser un code pour une réduction supplémentaire de 5 % avec le code exclusif GNTBLUETTI.