L'entreprise BLUETTI développe des solutions portables puissantes de source d'électricité. L'entreprise a été créée en 2019 après des années de recherche dans l'industrie du stockage de l'énergie. Aujourd'hui, elle propose plusieurs solutions comme la mini centrale électrique BLUETTI EB3A.

Cette dernière est dotée d'une batterie LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) d'une capacité de 268 Wh, et qui conservera plus de 80% de cette capacité après plus de 2 500 cycles de vie. Vous aurez besoin de 40 minutes pour recharger la mini centrale à 80 %. Elle intègre un onduleur de 600 W (1200 W en surtension).

La BLUETTI EB3A est dotée d'une sortie CA, d'un port USB-C de 100 W, de deux ports USB-A de 15 W, d'un allume cigare 12V 10A, d'un chargeur sans fil, de deux DC5521 et d'une entrée solaire de 200 W. Vous avez la possibilité donc de rajouter un panneau solaire BLUETTI PV120 ou PV200. En deux heures, votre mini centrale sera totalement rechargée.

Vous pouvez contrôler l'EB3A via l'application mobile permettant d'indiquer ce qu'il y a de branché sur la machine, mais aussi de vérifier le % de batterie restante. La batterie affiche un poids de 4,6 kg. Et pour finir, grâce à cette mini centrale électrique, vous pourrez charger entre 12 et 17 fois un smartphone, 6 fois un PC portable, 6 fois un drone ou encore alimenter un réfrigérateur pendant plus de 2,5 heures.

Sur le site officiel, vous trouverez la mini centrale électrique BLUETTI EB3A au prix réduit de 319 € au lieu de 399 €. A noter aussi le panneau solaire 120 W PV120 à 319 € au lieu de 370 € ou encore le panneau solaire portable 200 W PV200 à 469 € au lieu de 500 €.