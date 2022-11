Depuis le début de l'année avec les événements en Ukraine, la crise des énergies est de plus en plus forte notamment en Europe conduisant à des factures énergétiques (électricité, gaz, fioul...) de plus en plus élevées, même si très atténuées en France par le bouclier énergétique mis en place par le gouvernement. Toutefois, cette situation ne peut à terme s'éterniser et il est important de chercher des solutions.

Pour les particuliers, la solution la plus simple est, si cela est possible bien entendu, d'installer des panneaux photovoltaïques. Une autre solution est de posséder un générateur solaire. Ce dernier a comme avantage de ne produire aucune fumée ou émission toxique, le tout sans aucun bruit pendant son fonctionnement.

Le principe est de collecter l'énergie de la lumière émise par le soleil pour la stocker dans des batteries. Une solution économique avec de l'énergie durable tout en réduisant notre empreinte carbone sur la planète.

Un générateur solaire est certes coûteux à l'achat, mais il reste un bon investissement vu l'énergie illimitée que nous offre le soleil et la rentabilité sera donc au rendez-vous dans le temps, surtout si vous choisissez de la qualité.

Citons par exemple le générateur solaire BLUETTI EP500Pro qui est équipé d'une batterie LiFePO4 de 5100 Wh offrant une tension de 3000 Watt (surtension 6000W) qui permet de satisfaire en énergie 99 % de vos équipements, et grâce à sa batterie permet d'être autonome plusieurs jours. Très utile en cas de tempête, ou de coupure électrique comme cela pourrait se produire cet hiver compte tenu de l'état de notre réseau électrique. L'onduleur MPPT intégré peut même se recharger à 80 % en 2 heures et cela simplement avec le soleil.

Un autre exemple est le générateur solaire BLUETTI AC500+B300S. Il est actuellement le générateur le plus puissant fabriqué par la marque et 100 % modulable avec la possibilité de coupler 6 extensions de batterie soit la possibilité d'arriver à une réserve de puissance de 18 432 Wh. De plus, il peut supporter jusqu'à 5000 W avec une surtension de 10kW. Avec cette machine, plus besoin de dépendre du réseau électrique !

Vous pouvez retrouver l'intégralité des produits proposés par la marque sur le site officiel de BLUETTI.