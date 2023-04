BLUETTI, un leader dans les solutions de stockage d'énergie propre, lance sa campagne de Pâques jusqu'au 16 avril avec jusqu'à 40% de réduction. Préparez vos vacances de Pâques avec une gamme de choix en matière de stockage d'énergie renouvelable.

Découvrons les produits les plus intéressants :

EB150

Cette station offre une capacité de 1 500 Wh, une puissance nominale de 1 000 W (puissance maximale de 1 200 W) et de multiples ports de charge / recharge. Elle est équipée d'une poignée monobloc et d'un boîtier en aluminium robuste, alliant parfaitement esthétique et fonctionnalité. La EB150 est vendue au prix de 799 €, ce qui vous fait profiter d'une réduction de 500 euros.

EB240

L'EB240 est une version plus grande que l'EB150, avec la même puissance de sortie de 1 000 W. Elle offre une capacité de stockage supérieure de 2 400 Wh dans l'espace d'une valise. Utilisant des cellules lithium-polymère de marque, elle est légère et octroie plus de 2 500 cycles.

La station EB240 est disponible au prix de 999 € au lieu de 1599 € avec un stock limité d'environ 400 unités, il n'y en aura pas pour tout le monde !

AC200MAX

Cette station d'énergie offre une grande flexibilité avec des modules de batterie supplémentaires, tels que deux B230S pour une capacité de 6 144 Wh et deux B300S pour 8 192 Wh. Même lorsqu'elle est utilisée seule, elle stocke 2 048 Wh d'énergie et peut alimenter plusieurs appareils avec ses 16 prises. L'offre groupée AC200MAX + PV200 est à 2198 €, soit 700 € de réduction par rapport à son prix d'origine.

AC300 & B300

Cet onduleur de 3 000 W possède 15 sorties. De conception modulaire, il peut être connecté à quatre batteries d'extension B300 de 3 072 Wh pour une capacité totale de 12 288 Wh. Sa charge peut atteindre 5 400 W avec deux entrées AC + solaire. Le combo AC300 & B300 est vendu au prix de 3998 €, soit 550 € d'économies.

En bonus : achetez le combo AC300 & B300, ajoutez 99 € / 499 € / 599 € pour obtenir un chariot / PV350 / PV420.

AC500 & B300S

Cette station d'énergie offre une puissance de 5 000 W et jusqu'à 10 kW de tension, pour alimenter tous les appareils de manière optimale. Elle peut être associée à six B300S pour une capacité de stockage allant jusqu'à 18 432 kWh. Pour la recharge, la station accepte 5 000 W d'une prise murale et une charge de 3 000 W à partir de panneaux solaires.

Ce puissant combo AC500 + B300S + PV350 vous coutera 6098 €, soit 900 € d'économie.

EB70

Cette batterie externe est capable de fournir une puissance en pic de 1 600 W et une puissance continue de 800 W grâce à sa batterie LFP de 716 Wh. Avec ses 11 options de sortie, elle est suffisante pour répondre à tous les besoins en extérieur. La EB70 est actuellement proposée au prix spécial de 749 € soit 50 € d'économie.

PV150, PV250, PV450, PV560

Fabriqués avec des cellules monocristallines, ces panneaux solaires ont un rendement allant jusqu'à 15%. Ils sont à la fois portables et pliables, permettant de produire de l'électricité gratuite et propre partout, que ce soit à la maison ou en extérieur dans la nature. Ces offres représentent des économies allant de 50 à 500 € pour ces panneaux solaires. Les panneaux solaires coutent :



Pour rappel, toutes les promotions de Pâques de BLUETTI sont à découvrir ici.