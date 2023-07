A parti de demain matin, donc du 11 au 12 juillet, profitez d'une vaste sélection de produits BLUETTI dans le cadre du Prime Day, comprenant les versions AC200P, AC300+B300 et AC60+B80, à des tarifs préférentiels sur la plateforme Amazon ou directement sur le site officiel de BLUETTI. Que vous vous apprêtiez à des escapades en nature ou que vous cherchiez une solution énergétique fiable pour votre domicile, BLUETTI dispose de l'inventaire adéquat pour répondre à vos besoins !

AC200P : le choix idéal pour une vie autonome, et désormais affiché à 1499 € au lieu de 1799 €, soit 300 € d'économie !

Pour votre van ou camping-car, la station d'énergie AC200P sera un choix idéal. Bénéficiant d'une capacité de batterie de 2000 Wh et d'une puissance de sortie AC de 2000 W (avec une surtension de 4 00 W), l'AC200P peut alimenter pratiquement tous les appareils de votre camping-car sur la route. Fini les recherches de campings pour vous ressourcer en énergie. Votre réfrigérateur conserve vos aliments frais, la climatisation vous garde au frais et vos appareils électroniques restent toujours chargés, vous offrant ainsi plus de confort et de plaisir en plein air.

De plus, elle est dotée d'une capacité de charge solaire de 700 W, vous permettant de rester connecté même dans les endroits les plus reculés. Contrairement aux groupes électrogènes, ce générateur solaire peut être utilisé dans les voitures et les tentes sans produire de bruit ni d'émissions nocives.

Du 11 au 12 juillet, l'AC200P est commercialisé 1499 € au lieu de 1799 € soit 300 € d'économies sur le site officiel de BLUETTI.





AC300 & B300 : pour alimenter votre domicile et bien plus encore... maintenant au prix de 3399 € au lieu de 3998 €, soit 599 € d'économie !

La centrale AC300 change votre façon de voir l'alimentation de votre domicile en cas de panne de courant ou d'urgence. Avec une puissance de sortie AC atteignant 3000 W (avec une surtension de 6000 W) et 16 prises différentes, l'AC300 peut alimenter la plupart de vos appareils ménagers, des réfrigérateurs aux micro-ondes, en passant par votre grille-pain.

De plus, vous n'aurez plus jamais à craindre de perdre vos fichiers si l'alimentation est soudainement coupée pendant que vous travaillez sur votre ordinateur à domicile. L'AC300 est équipée d'une fonction d'alimentation sans interruption et peut basculer de l'alimentation secteur à l'alimentation sur batterie en seulement 20 ms.

En connectant l'AC300 à jusqu'à quatre batteries d'extension B300, vous pouvez bénéficier d'une capacité de stockage supplémentaire atteignant 12288 Wh. Cela suffit pour alimenter une maison entière pendant plusieurs jours. De plus, l'AC300 utilise des batteries LiFePO4 ayant une durée de vie de plus de 3500 cycles. Cela signifie que vous pouvez les utiliser pendant au moins 10 ans en effectuant une décharge par jour.

Toujours du 11 au 12 juillet, vous trouverez le pack AC300 & B300 commercialisé à seulement 3399 € au lieu de 3998 € soit 600 € d'économies sur le site officiel BLUETTI.





EB3A, EB55 et EB70 : l'énergie portable pour le camping... à partir de seulement 249 €, offrant des économies allant jusqu'à 150 €.

La mobilité énergétique est essentielle pour permettre aux campeurs et aux amoureux de la nature de rester connectés tout en profitant du plein air. Pour cela, BLUETTI propose les modèles EB3A, EB55 et EB70. Ces stations d'alimentation compactes et portables sont disponibles avec différentes capacités, allant de 268 Wh à 716 Wh, pour répondre à divers besoins.

Dotés de multiples prises, y compris des prises secteur, des ports USB, des prises pour voiture et même des options de recharge sans fil, ces boîtiers d'alimentation vous permettent de garder vos équipements de camping alimentés pour une expérience en plein air optimale. Pesant entre 4,6 et 9,7 kg, elles sont également d'excellentes sources d'alimentation de secours. Par exemple, l'EB3A peut charger un iPhone 12 jusqu'à 25 fois et alimenter une lampe de 5 W pendant environ 30 heures.

La station d'énergie EB3A est vendue 249 € au lieu de 349 € soit 100 € de remise immédiate chez BLUETTI, toujours du 11 au 12 juillet.

Et les modèles EB55 et EB70 sont également en promotion.

Les ventes spéciales BLUETTI Prime Day sont une occasion en or d'acheter des solutions d'alimentation haut de gamme avec une réduction allant jusqu'à 32%. Ne manquez pas ces offres limitées de 48 heures, du 11 au 12 juillet, pour réaliser de belles économies. De plus, chaque achat – selon sa valeur — à savoir 1 500 €, 2000 €, 2500 €, et 3000 €, vous fera gagner des cadeaux. Vous recevrez également cinq fois des BLUETTI Bucks (échangeables contre des coupons et des cadeaux) pour les commandes passées entre le 10 et le 12 juillet.

Toutes les promotions sur cette page dédiée Prime Day chez BLUETTI, mais également chez Amazon.