BLUETTI, un leader dans le milieu des stations d'énergie portables, est fier d'annoncer que ses produits EP600 et AC500 ont remporté le prestigieux prix Red Dot Design Award 2023. Ce prix récompense le design exceptionnel des deux produits et reconnaît l'innovation et l'excellence de l'équipe de conception de BLUETTI.

Le Red Dot Design Award est l'un des concours de design les plus renommés au monde, et il attire des milliers de produits de différents pays et industries. Le prix reconnaît les produits qui ont le plus beau design, la meilleure qualité et l'aspect le plus innovant. Remporter ce prix est une première étape pour BLUETTI, et cela démontre le sérieux de l'entreprise. Car bien que leurs produits soient qualitatifs, cela prouve qu'ils sont également élégants et qu'ils changent le monde.

L'EP600 avec le B500 est le dernier système de stockage d'énergie de BLUETTI qui utilise l'énergie solaire pour fournir de l'énergie propre et fiable aux foyers. Il est conçu pour être utilisé sur le réseau ou hors réseau avec une installation facile (aucune fixation murale requise) et une utilisation simple. Une bonne alternative pour accéder à l'énergie verte et à l'indépendance énergétique.

L'AC500 avec le B300S est une station d'énergie modulaire pour la sauvegarde à domicile ou la vie hors réseau. Il adopte des batteries LiFePo4 fiables qui ne contiennent pas de métaux lourds nocifs, une technologie avancée pour permettre une charge rapide, une fonction de phase divisée et une protection UPS. Il présente un design simple, mais esthétique, une performance supérieure, une véritable combinaison de fonctionnalités et de beauté.

"Nous sommes ravis d'avoir remporté le prix Red Dot Design Award 2023", a déclaré Jame Ray, porte-parole de BLUETTI, "Notre équipe de conception a travaillé sans relâche pour créer des produits qui non seulement fonctionnent bien, mais qui ont également un aspect formidable. Remporter ce prix est un témoignage de leur travail acharné et de leur dévouement, et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli".

BLUETTI a remporté ce prix plusieurs fois pour ses produits énergétiques innovants et respectueux de l'environnement. L'innovation, la durabilité et l'excellence font partie de son ADN. L'EP600 et l'AC500 sont actuellement disponibles à l'achat sur le site web de BLUETTI, et ils sont respectivement livrés avec une garantie de 10 ans et de 4 ans.