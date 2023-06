Avec ses produits novateurs et son engagement en faveur de l'énergie durable, BLUETTI révolutionne l'exploitation et le stockage de l'énergie domestique. Si vous êtes passionné par les technologies écologiques et souhaitez faire partie d'un secteur en plein essor et axé sur l'innovation, vous pouvez rejoindre dès maintenant BLUETTI en tant que partenaire installateur et donner une nouvelle dimension à votre carrière.

Un marché européen en plein essor

Selon les estimations de SolarPower Europe, la demande en systèmes de stockage résidentiels par batterie en Europe devrait connaître une augmentation de plus de 400 % d'ici 2025. Cela représente une opportunité prometteuse pour des entreprises leaders comme BLUETTI.

Parmi la vaste gamme de produits proposée par BLUETTI, l'EP600 suscite beaucoup d'intérêt grâce à ses capacités d'alimentation en mode hors réseau et de raccordement au réseau, répondant ainsi aux divers besoins des foyers. Doté d'une puissance de 6 kW et d'une capacité évolutive pouvant atteindre 19,8 kWh, il permet aux propriétaires de réaliser des économies sur leur facture d'électricité tout en bénéficiant d'une alimentation électrique ininterrompue en cas de coupure. De plus, BLUETTI s'apprête à lancer le modèle EP760, un système modulaire de batteries en réseau ou hors réseau conçu pour la sauvegarde de l’énergie domestique.

Travailler pour BLUETTI, ça comprend quoi ?

Comme indiqué, BLUETTI cherche à recruter, donc si vous êtes intéressés par ce domaine, c'est le moment de lire la suite.

À la pointe de la technologie

Fort d'une équipe d'experts internationaux et d'une collaboration étroite avec des laboratoires renommés, BLUETTI a acquis plus de 392 brevets nationaux à ce jour. Avec un engagement profond envers l'innovation et l'excellence, les solutions énergétiques proposées intègrent en permanence les dernières avancées technologiques.



Une communauté dynamique

Les membres de l'équipe BLUETTI partagent une vision commune pour créer un avenir durable. En rejoignant leur réseau mondial d'installateurs, vous ferez partie d'une communauté dynamique qui s'engage à protéger l'environnement tout en favorisant votre épanouissement personnel et professionnel.



Un support technique complet

BLUETTI offre un ensemble complet de services à ses partenaires installateurs. Cela comprend une assistance technique, des programmes de formation et un accès privilégié au réseau mondial de partenaires.



Comment devenir partenaire et à qui cela s'adresse ?

Devenir un partenaire installateur de BLUETTI est simple. Il vous suffit de remplir le formulaire disponible sur le site Web de BLUETTI. Une fois vos informations vérifiées, les candidats qualifiés seront sélectionnés.





En tant que partenaire officiel, vous bénéficierez d'une série d'avantages :

Des primes d'installation attractives

Une formation professionnelle certifiée

L'accès à un grand panel de clients

Un soutien marketing et personnalisé

Vous recevrez également une rémunération compétitive et aurez la possibilité de collaborer avec leur réseau mondial de support technique afin de maximiser votre succès.

Recrutement d'électriciens et de techniciens qualifiés locaux

BLUETTI est également à la recherche d'électriciens et de techniciens qualifiés locaux pour assurer les services de maintenance dans leurs entrepôts situés en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, en Pologne et au Royaume-Uni. En rejoignant leur équipe, la marque annonce des salaires compétitifs et l'acquisition d'une expérience précieuse dans l'industrie du stockage des énergies renouvelables.

Également, si vous êtes un électricien, chevronné ou passionné, un installateur agréé ou un bricoleur du dimanche aimant le concept d'énergie durable, BLUETTI a du boulot pour vous. En effet, un job d'installateur peut vous être proposé dans différentes localités. Vous pouvez d'ailleurs postuler sur ce lien.