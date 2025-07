À l’occasion du Prime Day, BLUETTI, spécialiste des solutions portables d’énergie et solaire, propose des réductions significatives pouvant atteindre -72 % sur une sélection de stations d’énergie et de kits solaires, et ce jusqu’au 11 juillet.

Voici un aperçu des meilleures offres disponibles :

BLUETTI AC70

Avec une capacité de 768 Wh, un onduleur de 1000 W (et jusqu’à 2000 W en puissance de levage), elle peut alimenter sans difficulté vos appareils essentiels, du smartphone au petit électroménager.

Elle se distingue par sa recharge ultra rapide : inutile d’utiliser un gros adaptateur, un simple câble suffit pour atteindre 80 % de charge en 45 minutes, et une charge complète en 1h30 via une prise secteur classique (950 W). La centrale est également compatible avec des panneaux solaires allant jusqu’à 500 W, permettant une recharge complète en moins de 2,5 heures.

La gestion de la station est simplifiée grâce à l’application mobile BLUETTI : surveillez l’état de la batterie, ajustez les modes de charge et effectuez des mises à jour directement depuis votre smartphone.

Chez Amazon dans la boutique officielle de la marque, vous pouvez obtenir la BLUETTI AC70 à seulement 449 € au lieu de 579 €.

BLUETTI Elite 100 V2

Offrant jusqu’à 2700 W de puissance, elle alimente facilement vos appareils domestiques, des outils de travail à l'équipement de camping.

La station se distingue par sa recharge ultra-rapide (jusqu’à 80 % en seulement 45 minutes grâce à l’entrée AC TurboBoost de 1 200 W), sa compatibilité solaire, et ses multiples modes de recharge (secteur, voiture, générateur, solaire combiné).

L'Elite 100 V2 offre aussi un contrôle intelligent via application mobile, pour suivre en temps réel votre consommation et gérer votre énergie en toute simplicité.

La nouvelle BLUETTI Elite 100 V2 est disponible au prix de 549 € au lieu de 799 €.



BLUETTI AC180

Grâce à sa capacité de 1152 Wh et à sa puissance de sortie de 1800 W (jusqu’à 2700 W pour les charges résistives), elle peut facilement alimenter une large gamme d’appareils et dispose de 9 prises, dont un chargeur sans fil.

Côté recharge, la AC180 mise sur la simplicité et la rapidité : plus besoin d’adaptateur encombrant, un simple câble permet une charge complète en 1,3 à 1,8 heure grâce à une entrée CA de 1440 W. La station peut aussi être rechargée à l’énergie solaire (jusqu’à 500 W), via un régulateur MPPT intégré, pour une charge complète en 2,8 à 3,3 heures.

La BLUETTI AC180 intègre également une fonction UPS (alimentation sans coupure) : en cas de coupure de courant, elle bascule automatiquement en mode batterie en moins de 20 millisecondes.

Toujours chez Amazon, la BLUETTI AC180 est en promotion au prix exceptionnel de 599 € au lieu de 849 € pour le Prime Day.

BLUETTI Elite 200 V2

Avec sa capacité de 2073,6 Wh et sa sortie de 2600 W (5 200 W en crête), elle peut alimenter jusqu’à 7 appareils simultanément. Sa batterie LFP de qualité automobile offre une longévité exceptionnelle de plus de 6000 cycles, soit jusqu’à 17 ans d’utilisation, avec une sécurité renforcée même en conditions extrêmes.



Grâce à la technologie TurboBoost et aux modules MPPT intégrés, elle se recharge jusqu’à 80 % en seulement 45 minutes via une double entrée CA / CC.



La BLUETTI Elite 200 V2 est actuellement proposée à 999 € au lieu de 1 499 €.

BLUETTI AC200L

Elle offre une puissance de sortie de 2400 W et une capacité extensible jusqu’à 8192 Wh grâce à sa compatibilité avec plusieurs packs de batteries (B300K, B300, B210 ou B230).

La recharge est rapide et flexible : avec une entrée secteur de 2400 W, elle atteint 80 % de charge en seulement 45 minutes, et accepte jusqu’à 1200 W d’entrée solaire pour une charge complète en 1,7 à 2,2 heures.

Bien équipée, l’AC200L propose 10 prises dont des ports CA, USB-A, USB-C 100W, prise allume-cigare et port 48V / 8A dédié aux camping-cars, compatible avec un régulateur D40 pour recharger efficacement leur batterie.

À l'occasion du Prime Day, la station BLUETTI AC200L est à seulement 1 099 € au lieu de 1 699 €, toujours sur la boutique de la marque chez Amazon.

Et en plus des offres du Prime Day, BLUETTI également propose le code de réduction "bluettignt" de -5 % permanent qui reste valide sur tous les produits, sans date d'expiration, et utilisable sur Amazon France ainsi que sur le site officiel BLUETTI France.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres sur Amazon France et le site officiel BLUETTI France.