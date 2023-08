Reconnue comme la plus grande exposition mondiale dédiée à l'électronique grand public et aux appareils ménagers, l'IFA Berlin attire des visiteurs venant de plus de 130 pays. Cette envergure en fait la plateforme idéale pour BLUETTI afin de présenter son dernier chef-d'œuvre technologique.

L'IFA 2023, qui se tiendra du 1er au 5 septembre à Berlin, offre un cadre propice pour exposer les innovations et les avancées technologiques les plus récentes dans ces domaines, attirant l'attention des experts et des passionnés du monde entier.

BLUETTI EP760 : le dernier-né des stations d'énergie domestiques

L'EP760 propose une capacité allant jusqu'à 19,8 kWh, tout en restant flexible avec des batteries B500, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur propre système de stockage d'énergie en fonction de leurs besoins. En tant que source d'énergie continue, la station d'énergie peut basculer en 10 ms en cas de coupure de courant.

Cette réponse rapide, ainsi que sa puissance monophasée de 7 600 W, permet aux propriétaires d'avoir la tranquillité d'esprit en tout temps, en sachant que tous les appareils ménagers, y compris les appareils sensibles et les plus énergivores, comme les réfrigérateurs, continueront à fonctionner sans interruption.

Lorsqu'il est connecté à un système solaire, le système EP760 permet aux propriétaires de stocker l'énergie solaire gratuite avec une capacité maximale de 9 000 W, assurant une réelle réduction des factures d'énergie. De plus, BLUETTI dote ses systèmes de batteries LiFePO4 efficaces et durables, garantissant une durée de vie de plus de 10 ans. Ce système de secours conséquent et facile d'installation pourrait vous faire découvrir une nouvelle façon de consommer l'énergie.

Des générateurs plus modestes seront également présentés

BLUETTI n'oublie pas les plus petits budgets et, ayant le souhait que tout le monde puisse profiter de ce nouveau mode d'alimentation électrique, profite d'une large gamme de stations d'énergie qui s'étoffe au fil du temps.

La firme prévoit ainsi de présenter également les modèles AC60P et AC180P et les nouveaux panneaux solaires de balcon qui seront disponibles prochainement "offline".

James Ray, porte-parole de BLUETTI, a déclaré :

"Nous sommes toujours motivés par notre mission de fournir des solutions d'énergie propre qui donnent de nouvelles opportunités aux communautés et aux particuliers. […] Nous sommes ravis d’introduire notre tout dernier système EP760 et d'autres produits innovants à l'IFA, offrant ainsi plus d'options d’accès à l’énergie et plus de liberté pour tous."

Pour rappel, l'IFA Berlin 2023 se tiendra du 1er au 5 septembre 2023, de 10h à 18h, au H3.2-306, Messe Berlin, Berlin, Allemagne. Toutes les informations sur les voies d'accès et la billetterie sont disponibles sur le site officiel de l'IFA Berlin 2023.