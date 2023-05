Connue pour sa fiabilité et son efficacité, la marque BLUETTI propose des appareils qui s'adaptent à votre utilisation ainsi qu'à votre budget. Qu'il s'agisse de camping, de randonnée ou de voyages, vos appareils resteront chargés en toute circonstance avec une station d'énergie.

BLUETTI nous propose diverses offres pour ces French Days avec un petit bonus en plus car les promotions que nous allons vous présenter s'étendent jusqu'au 18 mai.

Commençons par le kit BLUETTI AC200P + PV350. La Bluetti AC200P est une centrale solaire portable dotée de caractéristiques intéressantes, notamment grâce à sa puissance de 2000 Watts et une capacité de 2000 Wh, ses 7 modes de charge, 13 ports de sortie et un écran tactile pour la gestion de l'appareil. Le panneau solaire PV350, quant à lui, est pliant et facilement transportable.

Ce kit BLUETTI AC200P + PV350 est proposé à 2358 € au lieu de 2898 € soit 540 € d'économie sur le site officiel BLUETTI. La livraison est gratuite.





Continuons avec la station d'énergie BLUETTI AC200MAX. Bluetti a souhaité booster son best-seller, l'AC200P, avec l'AC200MAX. De l'extérieur, les deux appareils se ressemblent, mais en y regardant de plus près, ce dernier sort du lot. La puissance de sortie a été augmentée à 2200 W pour une capacité de 2048 Wh et elle est désormais compatible Bluetooth. Mais, l'amélioration la plus intéressante est la possibilité d'augmenter la capacité de la batterie en ajoutant des blocs de batterie supplémentaires (vendus séparément).

Cette station d'énergie BLUETTI AC200MAX est vendue 1999 € au lieu de 2399 € soit 400 € de remise immédiate sur le site officiel BLUETTI. Vous serez livrés sans supplément.

Notons que cette powerbank XXL est également vendue avec le panneau solaire PV350 à 2858 € au lieu de 3299 €.





Enchainons avec la batterie d'extension BLUETTI B230. Cet accumulateur portable possède des cellules LifePO4 d'une capacité de 2048 Wh ainsi qu'une entrée AC individuelle de 500 watts. L'appareil dispose de ports USB, USB-C (100 W) et d'une sortie 12 V/10 A. Vous pouvez connecter vos appareils directement à ce module.

Cette batterie d'extension BLUETTI B230 est affichée à 1399 € au lieu de 1599 € soit 200 € de réduction.





Ensuite, nous vous présentons la batterie B300 qui est équipée en USB et USB-C (100 W) et d'une sortie 12 V/10 A. Elle affiche une capacité de stockage de 3072 Wh et vous pouvez l'installer en combinaison avec les stations d'énergie. Il est aussi possible de l'utiliser séparément.

Cette batterie B300 est proposée à 2149 € au lieu de 2699 € soit 550 € de ristourne.





Pour finir, nous vous proposons le kit AC300 + B300. La combinaison de ces deux appareils affiche une puissance de 3000 W et une capacité de 3072 Wh. En plus de cette quantité d'énergie faramineuse, l'AC300 peut être rechargé via des panneaux solaires, grâce à son régulateur MPPT, à une puissance allant jusqu'à 2400 W.

Ce kit AC300 + B300 est vendu 3799 € au lieu de 3998 € soit 199 € d'économie.





