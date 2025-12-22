Afin de clore l'année en beauté, BLUETTI place ce Noël sous le signe du partage et forcément de l'autonomie. Pour les aventuriers, les professionnels exigeants ou les foyers prévoyants, la marque propose ses solutions en matière de stations d'énergie portables avec des réductions allant jusqu'à 46 % jusqu'au 31 décembre 2025.

Une nouvelle itération de la station d'énergie Elite 100 V2 fait en outre son apparition juste à temps pour un Noël plus vert. Elle est estampillée Bio-based.

La station d'énergie portable Elite 100 V2 Bio-based

Avec ce modèle, BLUETTI franchit une nouvelle étape vers la durabilité. La coque de l'Elite 100 V2 Bio-based est conçue à partir de plastiques biosourcés certifiés ISCC Plus. Elle permet de réduire les émissions de carbone jusqu'à 25 % sur le cycle de vie du produit (données certifiées par le TÜV), pour une solution plus respectueuse de la planète.

Sous sa coque écologique, l'Elite 100 V2 Bio-based conserve toute la puissance et les autres caractéristiques techniques du modèle standard Elite 100 V2. L'unité d'environ 11,5 kg reste taillée pour l'aventure et offre 1 800 W de puissance (2 700 W en mode Power Lifting), 1 024 Wh et 9 prises. Ce sont 90 % des appareils domestiques qui peuvent être alimentés.

Pour une recharge rapide, la technologie AC TurboBoost de 1 200 W permet de passer de 0 à 80 % en seulement 45 minutes, tandis qu'une charge solaire de 1 000 W peut opérer en 70 minutes. La batterie LiFePO 4 assure plus de 4 000 cycles de charge (à 80 % de capacité) et la durée de vie peut atteindre 10 ans.

La station d'énergie bénéficie d'un UPS (alimentation sans interruption) de 10 ms. Elle fonctionne en silence sous faible charge avec un niveau sonore de 30 dB.

Pour son lancement, l'Elite 100 V2 Bio-based est proposée au prix de 519 €, au lieu de 819 € (-37%).

Une sélection de Noël à prix réduit

En plus des remises affichées, il est possible de bénéficier de 5 % de réduction supplémentaire sur tout le site avec le code exclusif GNTBLUETTI.