Voici la batterie externe portable BLUETTI X20, conçue spécifiquement pour maintenir les pc portables en marche, où que vous soyez. C'est un outil indispensable pour les gamers ou les professionnels qui ont besoin d'une alimentation fiable en déplacement.

Présentation de la batterie externe portable BLUETTI X20 pour ordinateurs portables

Légèrement plus grand que les power banks typiques, la batterie externe portable BLUETTI X20 pour PC portable mesure 205 x 205 x 77 mm et pèse seulement 2,3 kg. Elle peut facilement se glisser dans les sacs à dos. Son stockage d'énergie généreux justifie sa taille ; équipée d'une batterie LFP de 153,6 Wh (48 000 mAh de capacité), elle délivre une puissance totale de 288 W, permettant de charger simultanément téléphones, ordinateurs portables, tablettes et plus encore. Avec ce chargeur ultra-portable, vous pouvez profiter de sessions de streaming, de films ou de jeux sans interruption, n'importe où.

Alimente 90% des ordinateurs portables pour le jeu, le travail et plus

La batterie BLUETTI X20 est une centrale polyvalente conçue pour les joueurs, les travailleurs à distance et quiconque est toujours en déplacement. Avec un port puissant de 20 V / 8 A et 12 connecteurs interchangeables, elle couvre 90% des ordinateurs portables présents sur le marché, y compris les modèles d'Apple, MSI, Lenovo, HP, ASUS, Dell, Samsung, Acer, et bien d'autres.

Pour les gamers : lorsqu'elle est utilisée avec un ordinateur portable de jeu de milieu de gamme de 15 pouces, la BLUETTI X20 Power Bank peut fournir environ 2-3 charges complètes, prolongeant vos sessions de jeu de 6 à 9 heures.

Pour les travailleurs à distance : lorsqu'elle alimente un ordinateur portable pour le travail à distance en extérieur, la BLUETTI X20 Power Bank fournit une source d'énergie fiable pendant 12 à 20 heures, en fonction de la consommation électrique de votre PC ou mac. Cela vous permet de rester productif et connecté, même dans des endroits reculés sans accès à des prises de courant.

Chargez tout rapidement

Lorsque vous êtes en déplacement, la vitesse compte. La batterie BLUETTI X20 dispose de quatre ports pour tous vos appareils : un port USB-C de 100 W, deux ports USB-A (18 W et 10,5 W), et un port dédié de 160 W pour ordinateur portable.

En plus de son port USB-C à double sens de charge rapide de 100 W, la BLUETTI X20 prend également en charge une variété de protocoles de charge rapide, y compris PD 3.0, QC 3.0+, SCP, FCP et AFC. Ces protocoles permettent à vos appareils de se charger à vitesse maximale via leurs ports USB-C, garantissant que vous êtes toujours prêt à l'action.

En tant que station de charge puissante pour plusieurs appareils, la BLUETTI X20 est capable de maintenir en charge vos iPhones, ordinateurs portables de jeu, casques, enceintes et manettes chargés simultanément. Que vous soyez en déplacement ou à la maison, vous serez toujours prêt à l'action.

Construit pour durer, conçu pour la sécurité

Sous son extérieur élégant, la X20 renferme une technologie sérieuse. Elle utilise une batterie LiFePO4 qui offre 2 500 cycles de charge, offrant une durée de vie de plus de 6 ans – nettement plus longue que les batteries lithium-ion standard. Le système de gestion de la batterie (BMS) optimisé par IA de BLUETTI maximise l'efficacité énergétique et garantit que la BLUETTI X20 reste au frais même en pleine charge. Avec un système de refroidissement intelligent par ventilateur qui s'active uniquement en cas de besoin, vous n'aurez pas à vous soucier de la surchauffe de l'appareil, même lorsque vous le poussez à ses limites.

Soutenue par une garantie de deux ans et des certifications de sécurité de UL, FCC, LVD, EMC, PSE et RCM, la X20 Power Bank est aussi fiable que robuste, prête à résister aux rigueurs des marathons de jeu et aux exigences du travail à distance.

Restez dans le jeu

Cette batterie externe portable est donc un atout de taille pour les gamers, garantissant des sessions ininterrompues. Sa polyvalence s'adapte aux besoins de la plupart des utilisateurs d'ordinateurs portables, que vous soyez en voyage court, en train de profiter d'un pique-nique ou de travailler à distance. Vous pouvez mener à bien vos projets, garder vos appareils chargés et rester connecté où que votre style de vie vous mène, en faisant un compagnon idéal pour le travail et les loisirs.

Prix et disponibilité

La batterie portable externe BLUETTI X20 est disponible depuis ce 28 octobre au prix officiel de 299 €, mais pour son lancement vous pouvez bénéficier sur le site de la marque du cumul d'une réduction de 70 € et de 10% de réduction supplémentaire avec le code promo X20PR10 pour un prix final de seulement 206,10 € ! Disponible sur le site web de BLUETTI et chez Amazon, cette batterie se positionne comme un choix abordable, mais performant pour ceux qui exigent une alimentation portable puissante.

À propos de BLUETTI

En tant que pionnier de la technologie dans le domaine de l'énergie propre, BLUETTI s'engage pour un avenir durable en fournissant des solutions de stockage d'énergie verte abordables pour une utilisation intérieure et extérieure. Grâce à des initiatives comme le programme LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI se consacre à apporter l'énergie à 1 million de familles africaines dans les zones hors réseau. Avec un fort accent sur l'innovation et les besoins des clients, BLUETTI s'est établi comme un leader de l'industrie de confiance dans plus de 110 pays et régions.