Le constructeur BMW exploite le salon technologique CES de Las Vegas pour présenter certains de ses concepts avancés et truffés de technologies. Il présente cette année le concept BMW i Vision Dee qui se présente sous la forme d'une petite berline au style affirmé.

Dee voulant signifier Digital Emotional Experience, le ton est donné pour tenter de renforcer le lien émotionnel entre l'utilisateur et son véhicule par un ensemble de fonctionnalités attractives.

On reste loin ici des concepts de véhicule partagé d'abandon de l'idée de véhicule personnel qui tentent de dessiner le futur de l'automobile. Au contraire, BMW reste sur la ligne du plaisir de conduite et de possession de son véhicule.

Affichage tête haute sur tout le pare-brise

L'un des principaux aspects de la BMW i Vision Dee est l'intégration d'un système d'affichage tête haute qui occupera tout le pare-brise. C'est une nouveauté que le constructeur souhaite intégrer dans tous ses véhicules de série Neue Klasse d'ici 2025.

Il fera partie d'un système plus large baptisé BMW Mixed Reality Slider qui permettra de mixer données numériques et informations du monde réel en choisissant de mettre plus ou moins de l'un ou de l'autre.

Même les vitres pourront s'opacifier pour renforcer l'expérience de réalité augmentée tout en conservant le plaisir de conduite. BMW mise également sur une interface mixant surfaces tactiles et commandes vocales.

Plus besoin de console centrale ni de planche d'instrument de bord, les informations sont affichées sur le pare-brise et le minimalisme prévaut dans l'habitacle.

Expressions faciales et encre électronique

Le design de la BMW i Vision Dee se veut "phygital", contraction de physique et digital / numérique, en mélangeant les deux aspects au niveau de la calandre et des phares qui pourront "exprimer" différentes émotions comme la joie ou la surprise.

En matière de personnalisation, BMW a amélioré ce qui fait le succès du concept BMW iX Flow présenté au salon CES 2022 : une carrosserie exploitant l'encre électronique pour changer de couleur et dessiner des motifs.

L'an dernier, il n'était question que de noir et blanc mais la BMW i Vision Dee s'offre désormais une petite palette de couleurs grâce au film e-paper fourni par E Ink plaqué sur la carrosserie et qui permet d'afficher jusqu'à 32 couleurs différentes.

Le corps du véhicule comprend 240 segments E Ink pouvant être contrôlés individuellement et qui permettront de créer d'innombrables variations en quelques secondes. De quoi personnaliser presque à l'infini le véhicule.