BMW est de ces constructeurs allemands qui ont été largement impactés par le DieselGate et qui ont amorcé une électrification de leurs gammes de véhicules en réponse à la situation.

Si BMW propose déjà plusieurs véhicules électriques avec un succès assez vif, la marque s'attaque désormais à un gros morceau avec sa gamme M orientée vers les performances.

La semaine dernière BMW annonçait ainsi une M3 électrique pour 2027, et aujourd'hui c'est un prototype de M2 électrique qui est dévoilé.

En interne, BMW surnomme la M2 électrique "The Beast", elle est en développement depuis 2018 par un petit groupe d'ingénieurs qui ont eu pour mission d'expérimenter "ce qui est possible".

Vue de l'extérieur, il s'agit d'un coupé M2 de dernière génération assez "banal" si ce n'est l'aileron de coffre revu et des étriers de frein couleur or... En interne par contre, on retrouve un habitacle entièrement vidé pour accueillir un arceau de sécurité, un siège typé course et des équipements de test.

BMW n'a pas donné d'informations sur le groupe motopropulseur qui anime cette M2. On sait simplement que toutes les M électriques seront équipées de 4 moteurs.

Les ingénieurs indiquent que cette M2 se veut particulièrement difficile à contrôler du fait de la puissance développée. Reste à savoir si BMW commercialisera le véhicule et surtout, si le public habitué au chant particulier des moteurs thermiques allemands saura répondre présent.