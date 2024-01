BMW vient d'annonce un revirement stratégique pour son usine de Munich et l'investissement dans de nouvelles unités de production et bâtiments tournés vers le véhicule à hydrogène. Le site proposera l'assemblage de véhicules exploitant la plateforme Neue Klasse.

Ce sont 4 nouveaux bâtiments qui vont être construits avec un atelier de carrosserie et une ligne d'assemblage exclusivement destinés à la production de plates-formes de véhicules 100% électriques ainsi que des nouveaux véhicules de la marque qui utiliseront des piles à hydrogène. La ligne de production devrait être capable d'assembler ses premiers véhicules 100% électriques à partir de 2027.

BMW et la voiture à hydrogène, ce n'est pas une affaire nouvelle : la marque a été l'une des premières à proposer un véhicule à hydrogène dans les années 1970 avec la BMW 520h équipée d'un moteur de 3,5 litres à injection directe pouvant être alimenté en hydrogène liquide et en essence. Puis la marque a développé la BMW H2R, une autre voiture à hybride à hydrogène capable d'atteindre plus de 300km/h.

Actuellement, BMW planche toujours sur ses prototypes de BMW iX5 Hydrogen, un SUV qui utilise des piles à hydrogène pour alimenter des moteurs électriques et qui stocke de l'énergie dans des batteries.

Pour le constructeur, il devient clair que le véhicule à hydrogène représente l'avenir, au-delà de la transition amorcée vers la voiture électrique. La marque a confirmé que l'hydrogène reste une alternative importante et qu'il est capital d'en améliorer la technologie.

Le groupe a annoncé être en mesure de commercialiser une voiture à hydrogène entièrement viable avant la fin de cette décennie, tout en précisant qu'elle reste la seule à pouvoir garantir le succès des voitures à zéro émission.

Par ailleurs, pour BMW, l'hydrogène reste la seule solution viable pour les véhicules lourds (SUV, camionnettes, camions, transport en commun ou de groupe).

D'ailleurs, le véhicule électrique et les investissements réalisés ne se font pas aux dépens du véhicule à hydrogène, puisque sa conception implique de produire de l'électricité à partir d'hydrogène pour alimenter des moteurs électriques. Au lieu de simples batteries, le véhicule à hydrogène nécessite une pile à combustible associé à des batteries bien plus petites en guise de réserve.

En marge, BMW ne souhaite pas non plus abandonner le moteur à combustion qui utilisera l'hydrogène liquide comme carburant.