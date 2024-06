Après deux phases de playtest, le titre Bodycam sortira dès demain en accès anticipé sur la plateforme de valve : Steam.

Pour l'occasion, le jeu s'offre un trailer de sortie, qui présente divers modes de jeu s'inspirant des ténors du genre et notamment Counter-Strike avec un mode "defuse" dans lequel il faudra désamorcer une bombe, ou la faire exploser selon le camp choisi par le joueur.

Pas de grande révolution dans les types de parties qui devraient ainsi proposer également du match à mort et match à mort par équipe. Non, Bodycam ne souhaite pas révolutionner le genre, mais plutôt la forme avec une orientation photoréaliste saisissante.

Le titre mise ainsi sur une touche graphique hyper réaliste, à la limite du photoréaliste. Outre les effets de lumière et de fort contraste, les mouvements du joueur participent également beaucoup à cet effet réaliste avec des mouvements presque constants, des tremblements, une absence de redondance. Autre point qui aide à l'immersion : le HUD est quasiment absent du jeu. Pas de menus qui prennent de la place, on se croirait dans un film, dans la peau d'un véritable soldat.

C'est principalement le visuel qui a été mis en avant dans le titre, qui se présente plus comme une expérience actuellement qu'un véritable défouloir. Les premières critiques évoquent ainsi des mécaniques assez pauvres, peu de cartes disponibles, et un intérêt qui trouve rapidement ses limites... Mais l'ouverture du titre aux parties multijoueur devrait changer la donne et le lancement sur Steam pourrait permettre d'offrir aux développeurs les moyens de faire progresser un peu plus vite leur titre.