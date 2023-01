L'avionneur Boeing met un terme à la carrière de l'un de ses avions emblématiques, le Boeing 747 qui a contribué à démocratiser les voyages en avion pour les classes moyennes.

Le Jumbo Jet, ou Reine des Cieux, a réalisé son premier vol en 1969 et a été apprécié pour son autonommie et sa capacité. Equipé de quatre moteurs et premier avion à intégrer deux couloirs et avec un double pont sur une partie du fuselage, composant une "bosse" sur la partie avant, il a su aussi bien transporter des passagers que du fret, notamment grâce à l'ouverture du fuselage par l'avant et une capacité d'emport de plus de 130 tonnes.

Encore une carrière pour le fret

Ce n'est que durant les années 2000 qu'il a commencé à être déclassé par rapport à des générations d'avions plus modernes et économes en carburant, comme les Boeing 787 Dreamliner et Boeing 777, ou bien l'Airbus A350.

Le Boeing 747 a été peu à peu retiré des flottes des compagnies aériennes mais l'avion continue d'être utilisé pour du transport de fret et de grosses pièces détachées industrielles. Le dernier exemplaire, un 747-8 Cargo (l'ultime révision du design), doit être livré ce jour à la compagnie Atlas Air.

L'avion des présidents volants

1578 avions ont été construits, avec de multiples variations et plusieurs évolutions. Le Boeing 747 est notamment l'avion de déplacement des présidents américains sous la dénomination Air Force One.

En France, une centaine de Boeing 747 ont été exploités par Air France, notamment pour des vols intercontinentaux vers l'Amérique du Nord et l'Afrique, jusqu'à leur retrait de la flotte active en 2015.

Le Boeing 747 aura survécu de peu à l'Airbus A380, dont le dernier exemplaire a été livré en 2021 au terme d'une carrière beaucoup plus courte et marquée par le quasi-arrêt du secteur du transport durant la pandémie.