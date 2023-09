Les missiles hypersoniques constituent un ajout récent dans les arsenaux militaires et le conflit ukrainien a vu la mise en service de ce nouvel armement avec le Kinjal russe.

Leur vitesse, de plusieurs fois celle du son, les rend difficiles à intercepter. Difficile mais pas impossible s'ils suivent des trajectoires directes (missiles de croisière) ou ballistiques (missiles intercontinentaux) classiques.

En revanche, il existe une menace hypersonique plus compliquée avec les planeurs hypersoniques (ou glider). Lâchés dans l'atmosphère, ces planeurs y évoluent à très grande vitesse mais sont aussi capables de manoeuvres d'évitement rapides, rendant leur interception très complexe.

Ce type de menace est pris très au sérieux par l'armée américaine, alors que la Russie et la Chine semblent avoir un petit temps d'avance dans le développement d'armement supersonique et hypersonique.

Un casseur de planeur hypersonique

La DARPA et Boeing annoncent donc le développement d'une technologie d'intercepteur baptisé Glide Breaker destiné à intercepter et détruire ces planeurs hypersoniques.

Représentation d'un intercepteur hypersonique (Credit : Boeing)

Le partenariat est lancé pour quatre ans et Boeing apportera son expertise en matière de dynamique des fluides et tests en soufflerie des prototypes. Alors que "les engins hypersoniques constituent l'une des menaces émergentes les plus dangereuses et rapides pour la sécurité nationale", développer une réponse à ce nouveau danger devient plus aigu avec la montée des tensions géostratégiques.

Glide Breaker sera le point de départ pour le développement d'intercepteurs hypersoniques capables de détruire des menaces évoluant à au moins cinq fois la vitesse du son en atmosphère haute et durant sa phase d'approche (ou phase de glisse) vers son objectif.

Un pas de plus dans le projet Glide Breaker

Il faudra donc trouver des réponses techniques aux problématiques de flux d'air hypersoniques et aux moteurs capables de propulser et de maneouvrer l'intercepteur à très haute vitesse et très haute altitude.

Le contrat signé entre la DARPA et Boeing dispose d'une enveloppe de 70 millions de dollars et correspond à la Phase 2 du projet Glide Breaker. Le premier volet avait été lancé en 2020 et remporté par Aerojet Rocketdyne pour un montant de 20 millions de dollars avec l'identification des technologies nécessaires à son développement.