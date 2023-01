Régulièrement pointée du doigt pour les pollutions de son activité, l'aviation commerciale explore des solutions pour assurer du zéro émission carbone d'ici 2050.

Cela passera par la nécessité de repenser le design des avions de ligne afin de les rendres plus économes en carburant et et moins émetteurs de gaz à effet de serre et aller au-delà des solutions d'optimisation des designs actuels.

L'avionneur Boeing et la NASA vont plancher ensemble au développement d'un démonstrateur SFD (Sustainable Flight Demonstrator) s'appuyant sur les travaux du projet TTBW (Transonic Truss-Braced Wing), une voilure spécifique qui doit permettre de réaliser de substantielles économies de carburant.

Voilure ultrafine haubanée pour consommation réduite

Ce concept imagine des avions à voilure ultrafine longue et en position haute capables d'assurer une économie de carburant de l'ordre de 30%. Un premier démonstrateur fonctionnel doit voir le jour d'ici 2028 avec un budget prévu de 1,15 milliard de dollars (1/3 de la NASA et 2/3 de Boeing et de ses partenaires industriels) tout en réutilisant certains éléments de programmes existant.

Les ailes, très allongées par rapport aux avions actuels, sont renforcées par des haubans et permettraient de dégager de l'espace sous les ailes pour des motorisations avancées.

Nouveaux designs innovants

La voilure haubanée est à l'étude depuis une dizaine d'années et a déjà fait l'objet de tests en souffleries et de modélisations numériques. Le SFD ne partira donc pas de zéro et les deux partenaires ont déjà une base sur laquelle travailler.

Il faudra encore quelques années supplémentaires avant que le démonstrateur devienne un avion commercial mais Boeing et la NASA suggèrent que des passagers pourraient profiter de ce nouveau type d'avion dès le milieu des années 2030.

Il n'est pas question ici de la motorisation et l'on ne saura donc pas si elle profitera aussi d'évolution comme la motorisation hybride ou à hydrogène telles que testées sur banc d'essai dès à présent.