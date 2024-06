"La Série spéciale Sosh fibre à 25,99 €/mois : un seul prix et c'est tout" : c'est ce qu'annonce Sosh depuis le 6 juin sur son site.

Alors qu'elle était récemment la box la moins chère du marché avec un tarif inférieur à 16 €/mois, la Boîte Sosh affiche maintenant un nouveau tarif de 25,99 €/mois, certes plus cher mais sans majoration après six mois, se positionnant maintenant en concurrence directe avec la RED Box qui propose également un tarif de 25,99 €/mois sans promotion.

Avec cette mise à jour, la Boîte Sosh se repositionne complètement sur le marché des box fibre et entend bien s'imposer comme l'une des offres les plus compétitives du secteur.

Si la RED Box offre un meilleur débit et deux mois d'abonnement gratuits lors de la souscription, la Boîte Sosh bénéficie d'un avantage de taille : la fibre d'Orange et donc la qualité de son réseau.

Pour rappel, voici ce que les deux box proposent.

Série Spéciale Sosh Fibre

Jusqu'à 300 Mb/s en symétrique,

Wi-Fi 5,

Réseau Orange,

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations internationales,

Appli TV d'Orange (offerte sur demande),

Appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et des DOM pour 5 €/mois,

Décodeur TV Ultra HD 4K avec toutes les chaînes TV d'Orange et un accès aux services payants (Netflix, Prime Video, Disney+...) pour 5 €/mois,

Contrat sans engagement.





Découvrir la Série Spéciale Sosh Fibre au prix fixe de 25,99 €/mois





RED Box

Jusqu’à 500 Mb/s en symétrique,

WiFi 5,

Appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays et les mobiles de France,

Appli RED TV avec 35 chaînes,

Décodeur Connect TV à 3 €/mois,

100 chaînes au lieu de 35 à 2 €/mois.

À noter que vous avez l'option d'augmenter le débit jusqu'à ↓2Gb/s et ↑700Mb/s et de passer au WiFi 6 pour 7 € de plus par mois.





Découvrir la RED Box au tarif fixe de 25,99 €/mois