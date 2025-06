La Boîte Sosh évolue avec désormais de la fibre haut débit allant jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et le WiFi 7 grâce à la nouvelle Livebox S. Le tout toujours sur le réseau Orange et pour 24,99 €/mois, sans augmentation de prix et sans engagement.

Pour rappel, elle était auparavant proposée à 19,99 € pendant 1 an puis à 25,99 €/mois.

Cette nouvelle version de la Boîte Sosh inclut :

Jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi avec WiFi 7 ,

et avec , La nouvelle Livebox S avec le WiFi intelligent,

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations internationales,

L'Appli TV d'Orange,

Le raccordement à la fibre.

Il est toujours possible d’ajouter le décodeur TV en option pour 5 €/mois.

Découvrir la Boîte Sosh avec fibre jusqu'à 2 Gb/s et WiFi 7 pour 24,99 €/mois





On trouve également des box fibre avec WiFi 7 pour 1 € de moins chez Free et Bouygues Télécom :