Sosh, RED by SFR et Free proposent actuellement des offres fibre attractives à 20 € par mois pendant un an, une belle opportunité de profiter du haut débit à prix réduit :

Boîte Sosh Fibre : à 19,99 €/mois pendant 1 an puis 25,99 €, sans engagement. Elle offre jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 800 Mbs/s en envoi, les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations internationales. La Boîte Sosh est une offre simple mais efficace pour les usages quotidiens.

RED box Fibre : Pour 1 € de plus, soit 20,99 €/mois, elle présente l'avantage d'avoir un tarif fixe. Sans engagement, elle propose un débit allant jusqu'à 1 Gb/s en symétrique, les appels illimités vers les fixes de 100 pays et les mobiles de France et la TV est en option. De plus, la mise en service de 39 € est offerte en ce moment.

Freebox Révolution Light : 19,99 €/mois pendant 1 an puis 29,99 €. Elle inclut des débits jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 900 Mbs/s en envoi, un décodeur TV, un disque dur 250 Go et lecteur Blu-Ray intégrés ou encore les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, ce qui en fait une offre très complète.