Déployé depuis fin 2022, le bonus réparation est une aide financière de l'État qui découle de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Son objectif est d'encourager à réparer des appareils électriques ou électroniques, plutôt que de les remplacer par l'achat d'un nouvel appareil.

Afin de bénéficier du bonus réparation, un passage obligé est un réparateur labellisé QualiRépar. La réparation concerne des produits qui ne sont plus couverts par une garantie. Ils ne doivent pas présenter un défaut d'entretien et le problème ne doit pas être la conséquence d'un usage non conforme.

Depuis le 1er janvier 2024, la casse accidentelle est éligible au bonus réparation. Après la casse d'un écran de téléphone portable, ce sont 25 € qui sont déduits de la facture pour une réparation. Cette casse écran pour les smartphones s'ajoute aux autres réparations prises en compte : batterie, haut-parleur, microphone et lentille photo.

De 15 € à 60 € pour 73 produits

Pour le bonus réparation, d'autres changements entrés en application au 1er janvier 2024 sont le doublement de l'aide financière sur cinq produits. Elle passe à 60 € pour les téléviseurs, 50 € pour les lave-linge, les lave-vaisselle et sèche-linge, 40 € pour les aspirateurs (balai, robot et traîneau).

Avec les ordinateurs portables, le seuil de déclenchement du bonus réparation est abaissé. La facture de la réparation doit s'élever à 150 € au moins, contre 180 € auparavant. Sachant que l'aide financière pour la réparation d'un ordinateur portable passe de 45 € à 50 €.

L'augmentation de 5 € du bonus réparation concerne un total de 21 appareils. Par exemple, 20 € pour un drone, un lecteur enregistreur audio vidéo, un home cinéma, une chaîne hi-fi.

Source image : ecosystem

Le bonus réparation touche désormais une liste de 73 produits, suite à l'ajout de 24 nouveaux équipements éligibles. En fonction des catégories et avec les montants applicables, la liste complète est consultable ci-dessus.

Deux fois plus de réparateurs labellisés en 2024

Si le montant de la facture pour réparation est inférieur au montant du bonus, ce dernier n'est pas accordé. À noter par ailleurs qu'à partir du 1er février prochain, les réparations à distance par un réparateur labellisé QualiRépar seront également couvertes.

Selon le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu, le nombre de réparateurs accrédités devrait atteindre 7 500 pour cette année 2024, et jusqu'à 22 000 d'ici fin 2026.