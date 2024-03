Il existe toujours un marché pour les avions supersoniques commerciaux, veulent croire les compagnies aériennes et les progrès techniques associés à l'agilité de startups peuvent aboutir à de futurs avions de ligne qui ne seront pas voués à l'échec commercial.

L'entreprise Boom Supersonic y croit dur comme fer et bénéfice d'importants soutiens financiers pour mener à bien le développement d'un avion de ligne supersonique Overture capable de transporter jusqu'à 80 personnes à Mach 1.7 et en utilisant des carburants durables SAF. Boom disposerait déjà d'un carnet de 130 commandes et pré-commandes.

Avant d'en arriver là d'en quelques années, Boom teste ses technologies sur un prototype XB-1 en préparation depuis plusieurs années et qui vient de réaliser son tout premier essai en vol de grandes compagnies aériennes.

Un premier vol d'essai mais pas encore supersonique

Après de multiples tests au sol et d'allumage moteur, le prototype XB-1 a finalement pris son envol pour la première fois au-dessus du désert du Mojave, à partir de la même base qui a vu décoller des avions mythiques de l'histoire de l'aviation moderne comme le Bell X-1, le North American X-15 ou l'avion espion Lockheed SR-71 Blackbird.

Cette toute première tentative n'est pas encore celle du vol supersonique à proprement dit et permet surtout de vérifier que l'avion est en capacité de voler et de valider les instruments de navigation.

Le prototype XB-1 s'est ainsi limité à une vitesse de 238 noeuds (440 km/h) et à une altitude de 7120 pieds (2200 mètres environ) mais pour Boom, "deux décennies après le retrait du Concorde, le premier vol du XB-1 marque le retour d'un avion supersonique civil dans le ciel et prépare le retour du déplacement supersonique pour tous".

De nombreux technologies à l'essai

XB-1 est la première brique technique préparant l'avion de ligne Overture et il permet de tester de nombreux aspects qui seront introduits par la suite sur le modèle commercial.

Cela passe par un système de vision en réalité augmentée grâce à deux caméras dans le nez de l'avion et fournissant toutes les données de vol. Il permet par ailleurs d'éviter la solution complexe du nez mobile du Concorde.

Le XB-1 met ainsi à l'épreuve une aérodynamique conçue pour faciliter les phases de décollage et atterrissage tout en gardant son efficacité en vol supersonique, réduisant la complexité du pilotage.

Le prototype fait usage de matériaux composites en fibre de carbone pour assurer légèreté, robutesse et résistance aux contraintes des vols à haute vitesse et exploite des entrées d'air conçues pour freiner le flux à une vitesse infrasonique et utiliser l'énergie générée. Cela permet d'utiliser des moteurs conventionnels durant toutes les phases subsoniques.

Boom devrait réaliser plusieurs vols d'essais pour vérifier que tout est sous contrôle avant de pousser le prototype XB-1 au-delà du mur du son.