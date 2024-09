Borderlands est une des franchises les plus populaires à travers le monde, et chaque sortie d'un nouvel épisode est un événement. Malgré une adaptation récente au cinéma qui n'a pas convaincu ni les fans, ni le public, l'annonce de Borderlands 4 a fait son effet chez les joueurs.

Malheureusement, Gearbox a prévenu que le titre était toujours en phase de développement, ce qui implique une certaine attente... Mais pour patienter, le studio a partagé quelques artworks du titre.

On découvre ainsi les environnements de la nouvelle planète du jeu, qui avait été évoquée dans la vidéo de teaser du titre.

L'univers de Borderlands est particulièrement riche et varié, mais aussi très ouvert, laissant l'occasion aux développeurs et créateurs artistiques de s'en donner à coeur joie. On retrouvera toujours un univers post-apocalyptique dans un futur lointain, qui mêle high tech et low-tech.

Gearbox évoque déjà le titre comme étant "le jeu le plus diversifié et le plus beau qu'il ait jamais réalisé".

Le studio compte bien redoubler d'efforts après un Borderlands 3 qui a quelque peu divisé les fans et déçu les amateurs de la première heure. Borderlands 4 aura donc pour objectif de rassembler la communauté, il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series en 2025.