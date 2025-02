2K Games était présent au State of Play de Sony hier soir et a levé la voile sur une vidéo de gameplay de Borderlands 4, son prochain gros titre à venir.

Annoncé au Summer Fest 2024, Borderlands avait simplement diffusé un très court teaser pour dévoiler son arrivée prochaine. Aujourd'hui c'est donc du gameplay qui est proposé par 2K Games. Une vidéo qui rassure sur le coté fun et déjanté du titre, et qui confirme un avancement poussé du jeu, d'ailleurs une date de sortie a été évoquée.

On retrouvera donc de l'action, des flingues (on parle de milliards de configurations d'armes), du gros son, du loufoque, du grapin, encore des flingues et même des configurations akimbo... Bref un cocktail explosif qui devrait se présenter comme un énorme défouloir.

On apprend dans le même temps que le jeu est confirmé sur PC, PS5 et Xbox Series avec une sortie déjà programmée au 25 septembre prochain. Aucun doute que 2K Games reviendra pour présenter son titre un peu plus en profondeur dans les semaines qui viennent.