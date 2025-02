Le Summer Game Fest 2024 a été l'occasion pour Gearbox Software de diffuser un teaser du prochain volet majeur de la franchise Borderlands.

Une franchise qui a connu deux excellents volets suivis d'un troisième épisode un peu moins populaire et diverses fork ayant permis d'étendre l'univers du jeu et le public. La franchise reste très forte et particulière pour les joueurs, et l'on ne sait pas énormément de choses concernant Borderlands 4 si ce n'est que le studio a prévu d'aller toujours plus loin dans à peu près tous les domaines du jeu.

Plus d'humour, plus de gore, plus de personnages déjantés, plus de loots, et aussi plus d'armes...

Ainsi, le shooter looter devrait encore largement miser sur son armurerie. C'était déjà le cas par le passé avec les armes que l'on pouvait modifier à foison, on parlait alors de milliers puis de millions d'armes... Borderlands ira bien plus loin et annonce plusieurs milliards d'armes et accessoires pour proposer une expérience unique à chaque joueur.

Anthony Nicholson, producteur du jeu, a confirmé que le titre proposerait la plus vaste collection d'armes de la franchise. Pour que cela reste malgré tout notable pour les joueurs, les développeurs auraient fait en sorte que chaque loot d'un équipement légendaire ou objet rare soit un fait marquant pour les joueurs.

Borderlands 4 est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series plus tard dans l'année.