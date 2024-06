Les fuites se multiplient autour des annonces qui devraient être faites lors du Summer Game Fest, et à quelques heures de l'événement, il se murmure que l'une des grosses présentations pourrait concerner un certain Borderlands 4.

Le compte Twitter de l'événement avait déjà annoncé en mai dernier que 2K dévoilerait "la prochaine itération de l'une des franchises les plus importantes et les plus appréciées"...

Randy Pitchford, le PDG de Gearbox Software s'était montré très enthousiaste à propos du jeu, évoquant "la meilleure chose que nous ayons jamais faite".

Selon des fuites, Borderlands 4 pourrait se dévoiler lors de la conférence de ce soir, qui débutera à 23h heure de Paris.