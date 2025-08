L'État du Tennessee et The Boring Company, l'entreprise de forage d'Elon Musk, ont officialisé leur intention de construire un tunnel de transport souterrain à Nashville. Baptisé « Music City Loop », ce système promet de transporter des passagers dans des véhicules Tesla entre le centre-ville et l'aéroport international en environ 8 minutes.

Le projet, présenté comme une solution miracle à la congestion, serait entièrement financé par des fonds privés, sans aucun investissement des contribuables. La première phase de 16 kilomètres pourrait être opérationnelle dès le printemps 2026, si les autorisations sont obtenues.

Un projet ambitieux pour la « Music City »

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, salue une solution créative aux défis de la mobilité, capable de retirer des milliers de voitures de la circulation chaque jour. Le système « Loop » se veut une vitrine de l'innovation et en utilisant des équipements fabriqués aux États-Unis.

Pour Nashville, ville en pleine croissance économique et touristique, les bénéfices annoncés sont nombreux. Réduction de l'usure des routes, diminution des émissions polluantes, création d'emplois locaux, une option de transport fiable et rapide pour les millions de visiteurs annuels.

Le projet prévoit une mise en conformité avec les normes de sécurité incendie les plus strictes et envisage déjà une future expansion avec plus d'une quarantaine de stations potentielles.

Des promesses déjà entendues

L'historique de The Boring Company incite à la prudence. Par le passé, l'entreprise a évoqué des projets similaires avec fracas avant de les abandonner discrètement. Ce fut par exemple le cas à Los Angeles ou encore Chicago.

La réalité est en outre souvent moins futuriste. À Las Vegas, le seul tunnel de la compagnie actuellement en service s'apparente davantage à un moyen de déplacer des personnes à travers des centres de congrès de la ville, où des chauffeurs humains conduisent les Tesla.

Une solution bien loin de la révolution des transports autonomes initialement vantée par Elon Musk.

Polémiques et sécurité, les angles morts du projet

Au-delà du scepticisme technique, le projet de Nashville s'accompagne déjà de controverses. Le représentant démocrate Justin Jones a affirmé s'être vu refuser l'accès à l'événement d'annonce, dénonçant une manœuvre politique.

Par ailleurs, un rapport de 2024 du magazine Fortune a mis en lumière des conditions de travail dangereuses. Un employé y témoignait anonymement : « J'ai vu mes amis se blesser à cause du rythme effréné que nous tenions. [...] Je refuse d'être le premier mort de l'histoire de cette entreprise. Aucun tunnel ne vaut la vie d'une seule personne. »

