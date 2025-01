Avec l'encouragement à la pratique du vélo et les incitations financières à l'achat, le parc des vélos s'est développé et avec lui le vol pour la revente ou l'alimentation de marchés extérieurs.

En principe plus simple et moins encombrant à dérober que le vélo lui-même, le vol des batteries des vélos électriques est également une activité illicite en croissance et qui peut rapporter plus ou moins gros selon la rareté et la performance des modèles.

Quand on sait qu'une majorité des propriétaires d'un beau vélo n'en rachète pas après un premier vol et abandonne la pratique, il y a tout intérêt à multiplier les systèmes de protection.

Battery Lock, pour rendre le vol de batterie inintéressant

Pour lutter contre la menace du vol de batterie, le groupe Bosch a imaginé un début de solution avec sa technologie Battery Lock destinée à rendre les batteries inutilisables en cas de vol.

Le principe est simple : la batterie est verrouillée électroniquement lorsque le vélo est mis à l'arrêt. Si elle est insérée dans un autre vélo électrique non reconnu, elle ne fonctionnera pas et désactivera l'assistance électrique, rendant le vélo entier inutilisable.

Le système Battery Lock peut fonctionner avec différentes clés numériques (application mobile Bosch Flow et afficheurs Kiox 300 / 500) et est compatible avec différents types de batteries électriques Bosch, avec ou sans prolongateurs d'autonomie.

Un service de protection...payant

Si l'idée est intéressante, elle restera cependant réservée dans un premier temps aux abonnés au service Flow+ de Bosch, gratuit la première année d'achat d'un vélo électrique avec système intelligent Bosch mais payant (40 € / an) ensuite.

C'est une façon de valoriser l'intérêt de l'abonnement mais cela risque d'en réduire d'autant l'impact en limitant le nombre d'utilisateurs pouvant en profiter, tout en concentrant son effet sur les équipements de plus grande valeur.

Un tel service serait plus évidemment plus efficace s'il était largement diffusé et sans la contrainte de l'abonnement mais cela reste un premier pas vers le déploiement plus généralisé de ce type de solution qui permettrait de porter un coup au marché du vol...avant sans doute de trouver des moyens pour contourner ces mesures de protection.