Bosch aura attendu le mois de juin pour lever le voile sur ses nouveaux moteurs et batteries destiné aux vélos électriques, avec de bonnes surprises.

2024 devrait ainsi voir arriver sur le marché de nouveaux vélos électriques à la vois plus légers, plus compacts et à l'autonomie accrue. La marque allemande met ainsi en avant sa gamme Performance Line SX, qui vise à s'installer comme la nouvelle référence pour les VAE légers.

Bosch promet ainsi un rapport poids/puissance jamais atteint par aucun autre constructeur et tout porte à croire que l'allemand est dans le vrai avec un système complet moteur + batteries ne pesant que 4Kg (2Kg pour le moteur seul).

Bosch : des vélos élctriques plus légers et endurants d'ici 2024

La gamme Performance Line SX profite par ailleurs d'une assistance ultra fluide avec un ajustement de l'assistance au pédalage qui rend le tout transparent pour l'utilisateur : la résistance au pédalage a été diminuée de 50% par rapport à la précédente génération. Lorsque le moteur se désactive, il n'applique quasiment plus aucune contrainte au pédalier et l'utilisateur peut ainsi limiter ses efforts.

La puissance maximale annoncée est de 600 watts avec un couple max de 55 Nm et un rapport poids / puissance de 300 watts par kg. Bosch évoque une autonomie de 100 km grâce à la nouvelle batterie CompactTube 400 d'une capacité de 400 Wh. Une batterie externe PowerMore 250 peut également venir allonger l'autonomie en cas de besoin.

Les premiers VAE dotés de cette génération de moteurs seront commercialisés d'ici la fin de l'année 2023, début 2024.