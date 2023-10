Bose vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle barre de son baptisée Smart Ultra Soundbar 900, et pour une fois, l'adjectif Smart ne se limite pas aux fonctionnalités connectées.

Le spécialiste du son Bose a ainsi fait le choix d'intégrer une intelligence artificielle au sein de son système afin de permettre d'équilibrer le rendu sonore. Bose évoque une IA capable "d'ajuster automatiquement l'équilibre tonal".

L'idée est de confier l'égaliseur à un algorithme qui va repérer le type de son diffusé et l'analyser pour proposer un rendu adapté à chaque scène. Outre la correction automatique du volume visant à lisser l'expérience audio, l'IA va repérer les dialogues et adapter le son pour les rendre plus précis, tout en limitant parfois, ou au contraire en boostant les autres effets. On devrait ainsi ne pas avoir à jongler avec le son au fil d'un film alternant scènes d'action et dialogues trop peu audibles.

En marge de cette originalité, la Smart Ultra Soundbar proposera la pise en charge HDMI eARC, le Dolby Atmos TrueSpace, elle dispose du WiFi, Spotify Connect, Chromecast, Apple Airplay 2 et Google assistant ainsi qu'Alexa. Reste un facteur qui devrait rebuter certains utilisateurs : le prix annoncé à 999,95€.