Cela faisait un petit moment que Boston Dynamics ne nous avait pas gratifiés d'une de ses fameuses vidéos virales pour mettre en scène son robot bipède anthropomorphe. Une lacune comblée pour débuter l'année 2023 avec une nouvelle vidéo toujours très impressionnante, même si l'aspect chorégraphié se ressent.

C'est dans un environnement de type chantier de construction que l'on retrouve le robot Atlas connu pour son agilité et son sens de l'équilibre. Pas de parkour… encore que, mais une aide à apporter à un ouvrier au sommet d'un échafaudage à plusieurs étages qui a laissé en bas un sac avec des outils.

Atlas a des pinces pour des manipulations

Pas de problème pour Atlas qui est dorénavant muni de pinces. Il positionne une planche en bois pour accéder à l'échafaudage et se saisit du sac. Après des escaliers et le passage sur la planche, monter sur l'échafaudage ne semble être qu'une formalité pour le robot.

Atlas saute pour atteindre un étage supérieur et lance le sac d'outils à l'ouvrier. Pour redescendre, le robot pousse un bloc de bois sur lequel il saute. Et comme Atlas ne se refait pas, il ponctue sa tâche par une belle figure gymnique dont il a le secret. Un flip inversé à 540° dit Sick Trick pour Atlas.

Pas de commercialisation pour Atlas

Le robot Atlas est pour le moment un prototype. Il n'est pas commercialisé par Boston Dynamics, contrairement à son robot quadrupède Spot pour automatiser la détection et l'inspection de sites, et son robot de manutention Stretch pour des opérations dans des entrepôts.

" Le parkour et la danse étaient des exemples intéressants de locomotion assez extrême, et nous essayons maintenant de nous appuyer sur cette recherche pour effectuer également des manipulations significatives. Il est important pour nous que le robot puisse effectuer des tâches avec une certaine vitesse humaine ", écrit Boston Dynamics qui souligne d'importantes mises à jour du logiciel de contrôle.

Pour les équipes de Boston Dynamics, l'une des séquences les plus impressionnantes de la nouvelle routine réalisée par Atlas serait du reste la manipulation de la planche en bois, le saut à 180° en la tenant et sans basculer, ce qui met à l'épreuve le système de contrôle du robot, puis son installation précise. Pas le Sick Trick de la frime.

Sur le plan de l'agilité, Atlas impressionne beaucoup plus que le robot humanoïde Optimus de Tesla qui est en développement et bien jeune. Boston Dynamics considère que les roboticiens sont " encore loin de créer des robots humanoïdes capables de s'attaquer régulièrement à de sales boulots et des tâches dangereuses dans le monde réel. "