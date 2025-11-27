Boulanger prend 24h d'avance et démarre officiellement son Black Friday aujourd'hui ! Les offres les plus attendues de l'année sont donc disponibles dès maintenant, avec des prix cassés jusqu'à -50% sur une vaste sélection de produits tech, électroménager et multimédia.
Pour rappel, l'opération Black Friday de Boulanger se terminera le 1er décembre.
Découvrez sans attendre la sélection des 25 promotions les plus intéressantes disponibles dès ce matin.
TOP 25 du Black Friday Boulanger
- Disque dur externe Toshiba 1 To Canvio Partner HDTB5 à 49,99 € (-38%)
- Clavier gaming sans fil SKILLKORP K10 TKL à 49,99 € soit -17% (clavier mécanique avec switches brown tactiles, connexion 2,4 GHz, anti-ghosting, rétro-éclairage RGB...)
- Casque gaming sans fil Logitech G522 LIGHTSPEED à 99,99 € soit -23% (autonomie jusqu'à 70h, transducteurs audio PRO-G 40 mm, réduction du bruit, Bluetooth 5.3, éclairage LIGHTSYNC RVB personnalisable, bandeau lavable...)
- Écouteurs sans fil Sony Linkbuds Fit - Noir, d ou rose à 99,99 € soit -33% (réduction active du bruit, prise en charge Hi-Res Audio, optimisation intelligente du son, égaliseur personnalisable, mode Auto-Ambient, IPX4, jusqu’à 21h d’autonomie...)
- Barbecue charbon Weber Original Kettle E-4710 sur pieds 47 cm à 119 € soit -21% (rail à charbon, grille de cuisson acier chromé, grand cendrier antirouille, système de nettoyage One-Touch, crochets porte-ustensiles, étagère métallique, roulettes intégrées)
- Pack 3 caméras de surveillance Arlo Essential 2K à 149,99 € soit -46% (image 2K, détection personnes / animaux / véhicules / colis, vision nocturne couleur, conversation bidirectionnelle, alerte sirène et projecteur)
- Barbecue charbon Weber Original Kettle E-5710 sur pieds 57 cm à 179 € soit -10% (avec thermomètre intégré au couvercle et clapet d'aération)
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET 2876 à 179,90 € soit -5% (copie et numérisation, Airprint, écran couleur LCD, réservoirs d'encre rechargeables...)
- Casque sans fil Sony WH-1000XM4 - Noir, argent ou bleu foncé à 199 € soit -26% (son haute résolution certifié 360 Reality Audio, réduction de bruit ajustable sur 20 niveaux, jusqu'à 30 heures d'autonomie, charge rapide, détection de port, fonction Speak to Chat...)
- Machine à granita Ninja Slushi FS301EU à 199 € soit -31% (granités, cocktails glacés, milkshakes, 5 programmes, 2,5L, maintien au froid 12h)
- Enceinte portable Bose Portable Home Speaker - Noir ou blanc/argent à 279,99 € (prix officiel 419,95 €) (autonomie jusqu'à 12h, Bluetooth, WiFi, résistance aux projections d'eau, compatible Alexa / Assistant Google)
- Barre de son Sennheiser AMBEO Mini à 399 € soit -11% (prix officiel 799 €) (250W RMS, compatible Dolby Atmos / DTS:X / MPEG-H / 360 Reality Audio, 6 amplificateurs classe D, Bluetooth, WiFi, auto-étalonnage, amélioration des voix et du volume central...)
- Machine espresso broyeur Krups Sensation EA912HF1 à 399,99 € soit -33% (6 recettes de café + eau chaude, carafe à lait, 5 finesses de mouture avec dosage automatisé, pré-infusion + extraction...)
- Vidéoprojecteur home cinéma Epson EB-FH08 à 549 € soit -8% (3-LCD, Full HD, 3 600 Lumens, contraste 16000:1, haut-parleur 2W...)
- iPhone 16e Noir 128 Go à 599 € (-10%)
- Trottinette électrique TEVERUN FIGHTER MINI Q à 699,99 € soit -13% (1000W, autonomie 50 km, 52V 13Ah, roues 9", amortisseur avant / arrière, freins à disque aux poignées, clignotants et feux stop)
- TV LG QNED evo AI 75QNED86A 4K 2025 - 75" à 899 € (-40%)
- Écran PC gaming Samsung Odyssey OLED G9 G93SD à 899,99 € soit -18% (49'' DQHD 5120 x 1440, dalle OLED, 240Hz, 0,03 ms, HDR, 250 cd/m², 1000000:1, FreeSync)
- TV Sony Bravia Mini LED 55BRAVIA5 IA XR 4K 2025 - 55" à 999 € (-16%)
- Samsung Galaxy Book5 360 Copilot+ PC à 999,99 € soit -44% (15,6" tactile AMOLED FHD, Core Ultra 7 256V octa-core, RAM 16 Go, SSD 512 Go, GPU Intel Arc 140V, WiFi 7, Bluetooth 5.4, Windows 11, S Pen inclus)
- TV Philips 65OLED910 Ambilight 4K 2025 - 65" à 1 499 € (-40%)
- TV LG OLED evo AI 77C5 4K 2025 - 77" à 1 699 € (-35%)
- TV Sony QD-OLED 65BRAVIA8 II IMAX Enhanced 4K 2025 - 65" à 1 999 € (-26%)
- TV LG OLED evo AI 77G5 4K 2025 - 77" à 2 499 € (-29%)
- TV LG OLED evo AI 83G5 4K 2025 - 83" à 3 599 € (-35%)
Retrouvez l'ensemble des offres sur la page du Black Friday Boulanger.