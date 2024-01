C'est les soldes sur Boulanger ! Jusqu'au 29 janvier, profitez de remises exceptionnelles sur les produits électroménager et high-tech et faites le plein d'économies en ce début d'année.

Voici une sélection spéciale high-tech d'offres à retrouver dès maintenant sur Boulanger.



Commençons par le pack PC portable Asus S1404GA-NK118W + Souris filaire + Sac à dos.

Le PC est doté d'un écran LED anti-reflets de 14 pouces d'une résolution de 1920 x 1080 pixels.

Il embarque un processeur Intel Core i3 N-305 4 cœurs avec une fréquence de 1,8GHz ainsi qu'une carte graphique Intel UHD.



On trouve un SSD en PCi-Express de 512 Go et 8 Go de RAM DDR4.

Il intègre également le WiFi 5 et le Bluetooth 5.1.

Le pack PC portable Asus S1404GA-NK118W + Souris filaire + Sac à dos est en promotion à 499 € au lieu de 549 €, soit une remise de 9% chez Boulanger. La livraison est offerte.



D'autres PC portables sont en solde sur Boulanger, à savoir :

On trouve également les produits suivants à prix réduit pour les soldes Boulanger :

Smartphones

Ecouteurs sans fil

Chargeurs







Retrouvez toutes les soldes Boulanger sur cette page.

Découvrez également nos articles sur les soldes Darty / Fnac et Cdiscount.