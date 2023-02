Depuis la nuit des temps, les boissons haut de gamme sont imitées, contrefaites et détournées. Afin de lutter contre cette fraude et de continuer à consommer des champagnes de qualité et autres grands crus classés, les vignerons montent au créneau et utilisent dorénavant les nouvelles technologies.

C'est le cas par exemple de la maison de champagne Selosse, basée dans le département de la Marne, qui a décidé d'intégrer une puce NFC dans l'étiquette de ses bouteilles afin de lutter contre la spéculation de son vin spiritueux et assurer une traçabilité améliorée de sa production. Cette décision fait suite à l'explosion de la contrebande qui, par des réseaux d'individus peu scrupuleux, vend de fausses bouteilles à des prix stratosphériques.

Cette puce NFC (Near Field Communication) est donc intégrée dans l'étiquette et utilise des ondes haute fréquence (13,56 MHz) pour communiquer et permettre l’échange d’informations entre des périphériques jusqu’à une distance de 10 cm environ. L’émetteur le plus utilisé aujourd’hui est la puce RFID qui contient une antenne et une puce électronique associée à un ID unique. Cette puce n'a pas besoin d’énergie pour fonctionner. C’est votre terminal, dans la plupart des cas, qui va alors assurer le rôle de l'émetteur / récepteur pour assurer la communication entre internet et vos objets connectés.

Dans le cadre du vin ou du champagne, la puce permet d'obtenir des informations quant à la cuvée, la date de dégorgement et le nom du client. Cette mesure pourrait également permettre de fournir plusieurs informations essentielles au consommateur final sur la boisson. La maison Selosse a investi 120 000 € pour équiper toutes ses dernières bouteilles de cette puce. La maison de champagne envisage également de proposer un code couleur aux clients pour qu'ils puissent voir instantanément si la bouteille a suivi un parcours classique ou si elle s'est "égarée" en chemin.

Cette technologie est utilisée dans les bouteilles connectées et permet de garantir l'authenticité du contenu, de lutter contre la contrefaçon, d'obtenir des informations sur la bouteille et de géolocaliser le contenant. Des exemples de bouteilles connectées ont vu le jour grâce à de grandes marques telles que le Cognac Remy Martin, le whisky Johnnie Walker et le Champagne Mumm.