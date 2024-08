Découvrons aujourd'hui la nouvelle offre de Bouygues Télécom lancée ce matin et intitulée Série spéciale rentrée. Elle est affichée au tarif réduit de 24,99 €/mois pendant 1 an puis à 29,99 €/mois ensuite, avec un engagement de 1 an.

Elle inclut :

Des débits symétriques de jusqu’à 600 Mb/s

Les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

Plus de 180 chaînes et le décodeur TV Bbox 4K

L'installation fibre et Bbox clé en main avec jusqu’à 100€ remboursés sur vos frais de résiliation, l'internet garanti dès le 1er jour avec une clé 4G fournie et 200 Go à votre disposition dès la souscription de votre box internet.

Et enfin en option un enregistreur TV 100h (+ 2€/mois)

A noter que depuis l'application, Bouygues Telecom propose un diagnostic de votre réseau WiFi afin de déterminer l'emplacement idéal de votre box dans votre domicile.



Enfin, bonne surprise pour les clients mobiles de l'opérateur ayant une offre avec 20 Go et plus de data, le prix restera de 24,99 € même après la première année !





Et concernant la concurrence, signalons les offres ci-dessous :