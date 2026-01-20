Bouygues Telecom surfe une nouvelle fois sur la certification Wi-Fi 7 par la Wi-Fi Alliance, mais cette fois-ci pour une Bbox 5G en alternative performante à l'ADSL et à destination des foyers non éligibles à la fibre optique.

Cette première Bbox 5G certifiée Wi-Fi 7 intègre les dernières avancées de la norme Wi-Fi 7, comme le Multi-Link Operation (MLO) qui permet d'utiliser deux bandes de fréquences simultanément pour booster les débits et la stabilité. Et il est à souligner qu'il s'agit de Wi-Fi 7 bi-bandes. L'impasse est faite sur la bande 6 GHz.

Grâce à la 5G (3,5 GHz), elle promet des débits théoriques atteignant 1,1 Gbit/s en débit descendant et 175 Mbit/s en débit montant sur les bandes de fréquences agrégées. L'offre inclut sur demande un répéteur Wi-Fi 7 pour une couverture optimale du logement et une clé TV (Google TV) compatible Dolby Atmos.

La Bbox 5G Wi-Fi 7 sera commercialisée à partir du 26 janvier prochain au prix de 44,99 € par mois, sans engagement.

Pour garantir une connexion continue

L'Extra Bbox est une solution inédite de Wi-Fi (Wi-Fi 6) de secours en 5G. Son principal atout est son aspect universel, puisqu'elle est accessible à tous, y compris aux clients d'autres opérateurs.

En cas de panne de la connexion fixe principale, ce boîtier prend le relais instantanément via le réseau mobile 5G de Bouygues Telecom, assurant ainsi une continuité de service pour tous les appareils de la maison.

Proposée à 12,99 € par mois sans engagement, l'offre inclut une enveloppe de 100 Go d'Internet. Elle sera également disponible à partir de lundi prochain, avec des débits maximums théoriques jusqu'à 1,1 Gbit/s en débit descendant et jusqu'à 58 Mbit/s en débit montant.