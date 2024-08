À fin juin 2024 et dans un marché en croissance, Bouygues Telecom revendique 5 millions d'abonnés dans le fixe, avec un gain de 70 000 clients sur le premier semestre, dont 32 000 nouveaux clients sur le deuxième trimestre.

Le nombre d'abonnés Bbox en fibre optique s'établit à 3,8 millions. Bouygues Telecom a attiré 249 000 nouveaux clients sur le premier semestre, dont 115 000 sur le deuxième trimestre.

Pour Bouygues Telecom, la part d'abonnés bénéficiant d'une ligne FTTH approche ainsi 77 %, quand elle était de 69 % il y a un an. Le revenu moyen par abonné fixe augmente de 2,5 € sur un an à 33 € par mois.

Dans le contexte de la guerre de prix

Du côté du mobile et dans un marché à croissance plus modérée, le nombre d'abonnés à un forfait progresse de 76 000 nouveaux clients sur le premier semestre, dont 59 000 nouveaux clients sur le deuxième trimestre.

Le total est de 15,6 millions de clients pour le mobile. Le gain avait été de 109 000 nouveaux clients au premier semestre 2023.

Le revenu moyen par abonné mobile reste stable à 19,7 € par mois. Bouygues Telecom souligne des tensions persistantes sur le pouvoir d'achat qui entraînent une migration de clients vers des forfaits plus économiques.

Des revenus en repli

Le chiffre d'affaires de Bouygues Telecom pour le premier semestre de cette année est de 3,8 milliards d'euros. Il est en repli de 1 % sur un an sous l'effet de la baisse du chiffre d'affaires Terminaux, Accessoires et Travaux. Les ventes facturées aux clients sont en hausse de 5 % sur un an à 3,1 milliards d'euros.

Le bénéfice net semestriel (part du groupe Bouygues) est de 147 millions d'euros, soit une baisse de 45 % sur un an.