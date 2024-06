Depuis le 7 juin, Bouygues Telecom propose une offre de remboursement de trois mois d'abonnement pour toute nouvelle souscription aux offres fibre Bbox must, Bbox ultym ainsi qu'aux packs Bbox + Smart TV / Gaming.

Pour la Bbox must, tarifée à 34,99 € par mois pendant 12 mois puis 39,99 € par mois, cela représente une économie de 104,97 €. La Bbox must offre des débits de jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi, avec le Wi-Fi 6 et un décodeur TV Bbox 4K.

En choisissant la Bbox ultym à 42,99 € par mois pendant 12 mois puis 47,99 € par mois au-delà, vous économiserez 128,97 €. Cette offre haut de gamme propose des débits jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement, 900 Mbit/s en envoi, le Wi-Fi 6E, des répéteurs Wi-Fi 6 et un décodeur TV Bbox 4K HDR.

Les packs Smart TV et Gaming avec Bbox must sont également à 42,99 € par mois la première année, avec une économie de 128,97 € grâce à l'offre de remboursement.

À noter que le remboursement se fait sur demande et non automatiquement, avec un délai de 8 semaines à compter de la réception du dossier complet : après avoir souscrit à l'offre Bbox must, ultym ou Bbox + Smart TV / Gaming, il suffit de faire la demande de remboursement en fournissant les justificatifs requis, à savoir une copie de votre première facture mentionnant l'offre, un RIB et une copie de votre contrat de service ou de l'e-mail de confirmation de souscription.