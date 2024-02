Bouygues Telecom propose en ce moment un forfait mobile sans engagement B&You de 100 Go avec la 5G incluse pour seulement 11,99 € par mois.

Dans ce forfait, on retrouve les SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM, et la carte SIM est à seulement 1 €.





Et cerise sur le gâteau, une offre exclusive vous est également proposée si vous êtes déjà client Bouygues Télécom, ou bien si vous souscrivez à un forfait B&You comme celui proposé ci-dessus : la box fibre WiFi 6 + TV est affichée à seulement 29,99€ /mois sans engagement.

Cette box inclut :

Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement,

Jusqu’à 700 Mb/s en envoi,

Le modem WiFi 6 avec WiFi intelligent,

Le décodeur TV Bbox 4K HDR avec p lus de 180 chaînes,

Le décodeur TV Bbox 4K HDR avec p Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays.

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays. offre réservée aux clients actuels ou futurs de Bouygues Télécom

Voici ce qu'on peut trouver du côté de la concurrence :

Les opérateurs virtuels proposent également des offres intéressantes avec l'excellent YouPrice sur réseau Orange ou SFR avec un forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 € après 2 mois pour Orange, ou 11,99 € pour SFR) et avec 111 Go, ainsi que le forfait Lycamobile 80 Go 5G à 7,99 €/mois.