En ce moment, Bouygues Télécom propose son forfait mobile B&You 200 Go 5G à seulement 6,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois, à condition de le souscrire en complément d’une box B&You Pure Fibre.

Les frais de mise en service sont en prime offerts, et la carte SIM est facturée 1 € seulement.

Rappelons que la box B&YOU Pure Fibre propose un accès Internet très haut débit, sans téléphonie fixe ni bouquet TV.

Compatible avec la norme WiFi 6E, elle assure une connexion ultra-performante, idéale pour tous les usages intensifs. Les foyers équipés de la fibre XGS-PON pourront profiter d’un débit allant jusqu’à 8 Gb/s. Les autres bénéficieront tout de même de vitesses très confortables, avec jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, ce qui reste au-dessus de la moyenne du marché.

Côté mobile, le forfait B&You 200 Go 5G, lui aussi sans engagement, inclut 30 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Et si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile de 200 Go chez un autre opérateur, voici différentes options au meilleur prix :